Семь полицейских получили ожоги, переломы и ушибы под Радой - МВД

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Семь полицейских пострадали во время столкновений под Верховной Радой, сообщает пресс-служба МВД.

"Результатом препятствия законным действиям полицейских стала госпитализация семи работников Нацполиции с повреждениями разной степени тяжести: двое милиционеров — легкой и пятеро — средней. По предварительным выводам медиков, у пострадавших закрытые черепно-мозговые травмы, химические ожоги, переломы и ушибы конечностей", — говорится в сообщении.

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По данным МВД, утром полицейские пришли в палаточный городок протестующих у Рады для проведения следственных действий, обысков, однако митингующие оказали сопротивление, произошли столкновения. Полиция сообщала о задержании более 100 протестующих и десяти пострадавших с обеих сторон (четверо полицейских и шесть протестующих).

В настоящее время ситуация у Рады спокойная, сотрудники коммунальных служб разбирают палаточный городок.