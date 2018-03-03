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    Семь полицейских получили ожоги, переломы и ушибы под Радой - МВД

    Тема:

    Зачистка палаточного городка под Радой (68)

    (обновлено: )20030
    По данным МВД, утром полицейские пришли в палаточный городок у Рады для проведения следственных действий, однако митингующие оказали сопротивление. Согласно последним данным, пострадали семь правоохранителей.
    На месте столкновений под Радой, 3 марта 2018
    facebook.com/mvs.gov.ua

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Семь полицейских пострадали во время столкновений под Верховной Радой, сообщает пресс-служба МВД.

    Штурм палаточного городка под Радой
    REUTERS Gleb Garanich
    Новая кровь под Радой. Штурм палаточного городка и задержания

    "Результатом препятствия законным действиям полицейских стала госпитализация семи работников Нацполиции с повреждениями разной степени тяжести: двое милиционеров — легкой и пятеро — средней. По предварительным выводам медиков, у пострадавших закрытые черепно-мозговые травмы, химические ожоги, переломы и ушибы конечностей", — говорится в сообщении.

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    По данным МВД, утром полицейские пришли в палаточный городок протестующих у Рады для проведения следственных действий, обысков, однако митингующие оказали сопротивление, произошли столкновения. Полиция сообщала о задержании более 100 протестующих и десяти пострадавших с обеих сторон (четверо полицейских и шесть протестующих).

    В настоящее время ситуация у Рады спокойная, сотрудники коммунальных служб разбирают палаточный городок. 

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