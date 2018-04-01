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    Фотоленты

    Столкновения болельщиков и полиции в Мариуполе: в ход пошли камни

    (обновлено: )38821
    Стычки болельщиков и правоохранителей произошли во время футбольного матча в Мариуполе, 1 апреля 2018
    Стычки болельщиков и правоохранителей произошли во время футбольного матча в Мариуполе, 1 апреля 2018
    Появилось видео ожесточенных столкновений фанатов с силовиками в Мариуполе
    Стычки болельщиков и правоохранителей произошли во время футбольного матча в Мариуполе, 1 апреля 2018
    В Мариуполе фанаты Динамо подрались с полицией
    Стычки болельщиков и правоохранителей произошли во время футбольного матча в Мариуполе, 1 апреля 2018
    Стычки болельщиков и правоохранителей произошли во время футбольного матча в Мариуполе, 1 апреля 2018
    Стычки болельщиков и правоохранителей произошли во время футбольного матча в Мариуполе, 1 апреля 2018
    Стычки болельщиков и правоохранителей произошли во время футбольного матча в Мариуполе, 1 апреля 2018
    Стычки болельщиков и правоохранителей произошли во время футбольного матча в Мариуполе, 1 апреля 2018
    Стычки болельщиков и правоохранителей произошли во время футбольного матча в Мариуполе, 1 апреля 2018
    Стычки болельщиков и правоохранителей произошли во время футбольного матча в Мариуполе, 1 апреля 2018
    0629.com.ua
    Стычки болельщиков и правоохранителей произошли во время футбольного матча в Мариуполе, 1 апреля 2018
    Стычки болельщиков и правоохранителей произошли во время футбольного матча в Мариуполе, 1 апреля 2018
    0629.com.ua
    Появилось видео ожесточенных столкновений фанатов с силовиками в Мариуполе
    Появилось видео ожесточенных столкновений фанатов с силовиками в Мариуполе
    скриншот видео
    Стычки болельщиков и правоохранителей произошли во время футбольного матча в Мариуполе, 1 апреля 2018
    Стычки болельщиков и правоохранителей произошли во время футбольного матча в Мариуполе, 1 апреля 2018
    0629.com.ua
    В Мариуполе фанаты Динамо подрались с полицией
    В Мариуполе фанаты "Динамо" подрались с полицией
    0629.com.ua
    Стычки болельщиков и правоохранителей произошли во время футбольного матча в Мариуполе, 1 апреля 2018
    Стычки болельщиков и правоохранителей произошли во время футбольного матча в Мариуполе, 1 апреля 2018
    0629.com.ua
    Стычки болельщиков и правоохранителей произошли во время футбольного матча в Мариуполе, 1 апреля 2018
    Стычки болельщиков и правоохранителей произошли во время футбольного матча в Мариуполе, 1 апреля 2018
    0629.com.ua
    Стычки болельщиков и правоохранителей произошли во время футбольного матча в Мариуполе, 1 апреля 2018
    Стычки болельщиков и правоохранителей произошли во время футбольного матча в Мариуполе, 1 апреля 2018
    0629.com.ua
    Стычки болельщиков и правоохранителей произошли во время футбольного матча в Мариуполе, 1 апреля 2018
    Стычки болельщиков и правоохранителей произошли во время футбольного матча в Мариуполе, 1 апреля 2018
    0629.com.ua
    Стычки болельщиков и правоохранителей произошли во время футбольного матча в Мариуполе, 1 апреля 2018
    Стычки болельщиков и правоохранителей произошли во время футбольного матча в Мариуполе, 1 апреля 2018
    0629.com.ua

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    Стычки болельщиков и правоохранителей произошли во время футбольного матча в Мариуполе, 1 апреля 2018

    Стычки между болельщиками и правоохранителями произошли во время футбольного матча между "Мариуполем" и киевским "Динамо", который состоялся в Мариуполе Донецкой области.

    Появилось видео ожесточенных столкновений фанатов с силовиками в Мариуполе
    скриншот видео
    Появилось видео ожесточенных столкновений фанатов с силовиками в Мариуполе

    По данным СМИ, во время второго тайма болельщики столичного клуба начали выбегать из своего сектора и перелезать через ограждения. Завязалась драка с правоохранителями, во время которой болельщики использовали пиротехнику и бросали в полицейских камни.

    Драка могла произойти из-за запрета полиции покидать секторы во время перерыва между таймами. Несколько болельщиков все равно покинули свои места, несмотря на предупреждения о том, что зайти обратно они не смогут. Когда полиция отказалась впустить их обратно в сектор, началась ссора, во время которой остальные болельщики, видимо, решили помочь своим товарищам.

    Смотрите также: "Мариуполь" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча

    Сообщается, что один из принимавших участие в драке болельщиков пострадал. Еще несколько были задержаны, однако полиция обещает отпустить их, как только будут установлены все обстоятельства происшествия.

    Этот матч в воскресенье посетил президент Украины Петр Порошенко.

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