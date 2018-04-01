Столкновения болельщиков и полиции в Мариуполе: в ход пошли камни

Стычки между болельщиками и правоохранителями произошли во время футбольного матча между "Мариуполем" и киевским "Динамо", который состоялся в Мариуполе Донецкой области.

По данным СМИ, во время второго тайма болельщики столичного клуба начали выбегать из своего сектора и перелезать через ограждения. Завязалась драка с правоохранителями, во время которой болельщики использовали пиротехнику и бросали в полицейских камни.

Драка могла произойти из-за запрета полиции покидать секторы во время перерыва между таймами. Несколько болельщиков все равно покинули свои места, несмотря на предупреждения о том, что зайти обратно они не смогут. Когда полиция отказалась впустить их обратно в сектор, началась ссора, во время которой остальные болельщики, видимо, решили помочь своим товарищам.

Смотрите также: "Мариуполь" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча

Сообщается, что один из принимавших участие в драке болельщиков пострадал. Еще несколько были задержаны, однако полиция обещает отпустить их, как только будут установлены все обстоятельства происшествия.

Этот матч в воскресенье посетил президент Украины Петр Порошенко.