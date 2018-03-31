"Юморина-2018" в Одессе: на улицы выйдут около тысячи полицейских

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Во время проведения фестиваля "Юморина-2018", который состоится 1 апреля в Одессе, порядок в городе будут обеспечивать около тысячи правоохранителей. Об этом сообщается на странице полиции Одесской области в Facebook.

"Во время проведения фестиваля "Юморина-2018" около тысячи правоохранителей будут обеспечивать безопасность одесситов и гостей города. Кроме сил полиции, к охране публичного порядка в городе присоединятся военнослужащие Национальной гвардии и курсанты Одесского государственного университета внутренних дел, которые на практике должны усовершенствовать свои навыки по охране публичного порядка", — говорится в сообщении.

Полиция также просит родителей, которые придут на массовые гуляния, следить за своими детьми.

Сообщается, что на период проведения праздничных мероприятий в центральной части города будет ограничено движение транспортных средств.

Ранее сообщалось, что в Одессе с 27 марта по 1 апреля пройдет традиционная "Юморина". Но большая часть одесситов восприняла это негативно, о чем свидетельствует огромное количество гневных комментариев в соцсетях под новостью про официальную программу праздника.