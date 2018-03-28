В Одессе возмущены пятидневной "Юмориной"

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. В Одессе с 27 марта по 1 апреля пройдет традиционная "Юморина".

Но большая часть одесситов восприняла это негативно, о чем свидетельствует огромное количество гневных комментариев в соцсетях под новостью про официальную программу праздника, сообщает od.vgorode.ua.

Люди пишут, что в стране война и восстанавливать "Юморину" в былом масштабе неуместно. Также многие одесситы посчитали некорректным проведение праздника накануне Пасхи.

"Какая может быть Юморина 5 дней! Нет слов, сейчас может быть кому то весело? Война идет, в Кемерово детей столько погибло, не стыдно", — пишет одесситка Елена Харченко.

"Я вообще в шоке, какая может быть юморина, если в стране не прекращается война который год? Сама туда не хожу, и дети не хотят, это протест От нашей семьи," — пишет Алла Гайдукова.

od.vgorode.ua Соцсети возмутились пятидневной юморине

По информации портала, из городского бюджета на проведение "Юморины" будет выделен миллион гривен. Об этом рассказала директор департамента культуры и туризма Одесского городского совета Татьяна Маркова.