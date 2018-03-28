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    В Одесской области неизвестные осквернили храм

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    Атака на УПЦ МП: храмы будут сожжены? (65)

    (обновлено: )20107
    По данным центра информации УПЦ МП, в ночь на 27 марта в селе Роксоланы Овидиопольского района Одесской области было совершено осквернение храма преподобного Серафима Саровского.
    В УПЦ МП сообщили об осквернении храма в Одесской области
    eparhiya.od.ua

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Неизвестные проникли в храм Украинской православной церкви в Одесской области и разбросали по полу церковную утварь, сообщил в среду центр информации УПЦ МП.

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    "В ночь на 27 марта 2018 года в селе Роксоланы Овидиопольского района Одесской области было совершено осквернение храма преподобного Серафима Саровского", — говорится в сообщении.

    По данным центра, неизвестные проникли в церковь через окно, предварительно вырвав решетку и разбив стекло. Они сломали все замки, рассыпали по храму приношения, разлили масло, принесенное прихожанами на панихиду, разбросали по полу церковную утварь.

    Как отмечается, на месте происшествия работала полиция, они зафиксировали факты преступления.

    eparhiya.od.ua
    В УПЦ МП сообщили об осквернении храма в Одесской области

    Ранее сообщалось, что вандалы в Харьковской области украли четыре мемориальные плиты с братской могилы солдат, погибших во Второй мировой войне.

    eparhiya.od.ua
    В УПЦ МП сообщили об осквернении храма в Одесской области

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