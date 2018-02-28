Савченко сожалеет, что под Радой "ломали кости" полицейским, а не нардепам

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Столкновения протестующих с полицией под Верховной Радой, произошедшие накануне, не "зацепили" никого из народных депутатов, отметила внефракционный народный депутат Надежда Савченко.

Столкновения между силовиками и митингующими из палаточного городка произошли во вторник, 27 февраля, у здания Верховной Рады, по последним данным, пострадали 14 правоохранителей.

"Не вижу смысла в том, чтобы вы ломали друг другу кости, пока вы не ломаете эти кости народным избранникам, правительству и президенту", — заявила Савченко в эфире телеканала NEWSONE.

По словам нардепа, протестующие под парламентом были возмущены началом работы Верховной Рады после двухнедельных каникул и принесли шины.

"Пока шины не подожжены, я бы не сказала, что это такая большая угроза. Но, возможно, правоохранители посчитали иначе. Мне очень жаль, что возникла стычка между народом и полицией, которая, в принципе, с народом. А никого из депутатов это не зацепило", — подчеркнула она.

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Кроме того, Савченко добавила, что обычно полиция проводит регулярные рейды для того, чтобы проверить, что в палаточном городке у протестующих нет запрещенных предметов — оружия и взрывчатки.

Ранее своей версией о причинах произошедших под парламентом столкновений поделились нардепы Владимир Парасюк и Семен Семенченко.