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    Суд арестовал Савченко

    Тема:

    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест (192)

    (обновлено: )95714
    Шевченковский районный суд Киева постановил взять депутата Верховной Рады Украины Надежду Савченко под стражу в зале суда. Политика будут содержать под стражей 59 суток - до 20 мая 2018 года.
    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    УНИАН

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая без альтернативы внесения залога депутату Верховной Рады Украины Надежде Савченко, подозреваемой в подготовке теракта в парламенте, передает корреспондент РИА Новости.

    "Взять Савченко под стражу в зале суда. Срок действия определения о содержании под стражей Савченко установить на 59 дней, до 20 мая", — сказал судья по делу Евгений Сидоров в пятницу на заседании.

    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Решение подлежит апелляционному обжалованию.

    Как заявил ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко, у следствия есть "неопровержимые доказательства", что Савченко планировала теракт в здании парламента. По предъявленным статьям ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию.

    Сама Савченко ранее признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

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    Савченко задержали 22 марта сразу после заседания Верховной Рады, на котором ее лишили депутатской неприкосновенности. Ее подозревают в попытке организации государственного переворота и подготовке к убийству нескольких политических фигур, в том числе президента Украины Петра Порошенко.

    На заседании Генеральная прокуратура предоставила видео, на котором Савченко обсуждает переворот с руководителем Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном. Ранее он был обвинен в подготовке покушения на Порошенко и незаконном хранении оружия.

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