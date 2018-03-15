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    Савченко придется повторно дать показания в ГПУ после слов о снайперах

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    Из героев в злодеи: Савченко обвиняют в перевороте (30)

    (обновлено: )39250
    Yачальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что Надежду Савченко по делу о расстрелах на Майдане допрашивали год назад. После ее слов о снайперах придется проводить повторный допрос.
    Надежда Савченко прибыла на допрос в СБУ
    УНИАН

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины планирует повторно допросить народного депутата Надежду Савченко в связи с ее заявлением о том, что нынешние парламентарии причастны к организации снайперской стрельбы во время Евромайдана в феврале 2014, сообщил в четверг начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

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    Ранее в четверг Савченко заявила журналистам, что видела, как Парубий в 2014 году во время Евромайдана привел снайперов в гостиницу "Украина" в центре Киева. Позже она заявила, что имела в виду главу комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Сергея Пашинского, а не Парубия.

    "Допрос был где-то год назад, но о таком факте она не сообщала. Конечно, нам придется теперь ее снова вызвать для уточнений показаний", — цитирует Горбатюка агентство УНН.

    Напомним, что после допроса в СБУ Савченко заявила, что во время визита в Европу дала показания против президента Петра Порошенко в европейских судебных инстанциях.

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