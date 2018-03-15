Бортник: У Савченко один путь – идти до конца

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Народный депутат Надежда Савченко все же вернулась в Украину из Германии. Перед допросом в СБУ она дала брифинг, который оказался яркой политической речью.

В частности, Савченко обвинила власть в преступлениях на Майдане, заявила, что лично была свидетелем того, как нынешний спикер парламента Андрей Парубий во время событий на Майдане вводил снайперов в гостиницу "Днепр", "а Юрию Луценко нужно было стать генеральным прокурором только для того, чтобы его преступления никогда не расследовались".

"Ни "оранжевая революция", ни "революция достоинства" у нас не происходили с подачи Российский Федерации, они происходили при поддержке западного цивилизованного мира", – сказала депутат.

Прокомментировала она и дело арестованного Владимира Рубана, заявив, что его подставили, а в стране идет война спецслужб. Савченко пообещала взять Рубана на поруки.

Контратака на власть

Савченко права в том, что она – не Саакашвили, она сбегать не будет, рассказал в комментарии РИА Новости Украина политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Депортировать ее сегодня тоже нет условий. Кроме депутатской неприкосновенности у нее есть особые права, связанные со статусом "Героя Украины" – это тоже особая неприкосновенность, право приему у президента и всего остального", – отметил эксперт.

Скорее всего, Савченко сейчас защищается в этой острой ситуации, считает он: защищается, пытается использовать ситуацию для раскрутки своего имиджа "бескомпромиссного военного вождя Украины".

"Она понимает, что у следствия, скорее всего, что-то на нее есть. Она не отбрасывает идеи о якобы разгорах о подготовке государственного переворота. Она говорит, что все об этом мечтают. … И она контратакует власть, дискредитирует ее заявлениями, что именно власть расстреляла Майдана. О том, что власть не расследует ни одно коррупционное преступление – те же самые заявления Онищенко и все остальное", – заявил Бортник.

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В целом же это – резкая защитная реакция, повышение ставок в этом противостоянии, уверен политолог.

"Но все же, мне кажется, сейчас, после заявлений и Онищенко, и Савченко у генерального прокурора есть обязанность рассмотреть эти заявления, заявления Шепелева, и по всем этим заявлениям – народных депутатов, не просто городские сумасшедшие! – должны быть возбуждены уголовные дела в отношении всех фигурантов этих заявлений. Должно быть начато следствие", – высказал свою точку зрения эксперт.

А попытка подавить Савченко превратилась пока что в расширение зоны политического кризиса, отметил Бортник, и если Савченко продолжит настаивать на своей бескопромиссной позиции, власти будет очень сложно, потому что "взгляды Савченко разделяет значительная часть украинцев".

Два варианта судьбы

Также политолог спрогнозировал, что может ждать Савченко в ближайшее время.

"Лишение депутатской неприкосновенности. Получение разрешения на привлечение к ответственности. Это возможно, но как минимум не раньше следующей недели. По процедуре, даже после внесения представления по ней в парламент, у нее будет 5 дней на подготовку своих ответов. Потом попытка получить второе разрешение – на привлечение ее к ответственности", – описал процедуру эксперт.

Он не исключает, что Савченко может оказаться в тюрьме: "повторить свою судьбу трехгодичной давности или судьбу Мосийчука от "радикалов" двухгодичной давности".

"Она может оказаться в тюрьме. Но Савченко в тюрьме – это будет пиар-катастрофа для власти. Герой Украины, те люди, которые молились на нее, теперь ее хают… Это шизофрения. И общество тоже будет в значительной мере дезориентировано", – считает Бортник.

Для Савченко же это дело, эти обвинения – шанс реанимировать политическую карьеру, подчеркивает политолог.

"Савченко – это не Саакашвили, она будет показывать твердость характера. Выхода у нее нет", – подытожил эксперт.