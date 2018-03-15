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    Политика

    Рада дала разрешение Генпрокуратуре на задержание и арест Бакулина

    (обновлено: )26801
    Евгений Бакулин. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Верховная Рада по представлению Генпрокуратуры лишила неприкосновенности депутата от партии "Оппозиционный блок" Евгения Бакулина, дав согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест в рамках уголовного дела о хищении государственных средств при закупке бурового оборудования компанией "Черноморнефтегаз".

    Депутатская и судейская неприкосновенность закреплена в Конституции Украины. По закону депутат не может быть привлечен к уголовной ответственности, это возможно лишь после решения Рады о лишении его неприкосновенности.

    Бакулин в 2011 году занимал должность главы "Нафтогаза Украины", чьей дочерней компанией тогда являлся "Черноморнефтегаз". По словам генпрокурора, в ходе следствия установлено, что Бакулин получил от незаконной сделки по буровым установкам 25 миллионов долларов.

    В 2011 году украинская государственная компания "Черноморнефтегаз" купила две самоподъемные буровые установки почти за 800 миллионов долларов. Сделки были оформлены через посредников, что дало повод СМИ заподозрить коррупцию. В 2014 году Генпрокуратура возбудила уголовное дело о завладении государственными средствами при закупке бурового оборудования для "Черноморнефтегаза".

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