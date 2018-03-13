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    Генпрокуратура не нашла доказательств вины Лукаш - Луценко

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    По словам генерального прокурора Украины, трое его заместителей отказались подписать обвинительный акт в отношении экс-министра юстиции Елены Лукаш из-за недостатка доказательств.
    Елена Лукаш возле здания Киевского следственного изолятора (Лукьяновское СИЗО) по делу Игоря Гужвы
    РИА Новости Украина

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Генпрокуратура Украины до сих пор не нашла доказательств вины экс-министра юстиции Елены Лукаш, которая проходит по делу о хищении государственных средств, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

    Елена Лукаш. Архивное фото
    Украинское фото
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    В 2014 году ГПУ предоставила ЕС информацию о том, что Лукаш присвоила значительные суммы государственных активов и перечислила их на свои счета за границу. На основании этого ЕС наложил на Лукаш санкции. Позднее суд первой и второй инстанции признал информацию Генпрокуратуры недостоверной и постановил опровергнуть ее. Ведомство подало кассационную жалобу в Высший специализированный суд, который обязал Генпрокуратуру опровергнуть свое заявление. В марте 2018 года Лукаш сообщила, что Евросоюз снял с нее санкции.

    "К сожалению, деятельность департамента Горбатюка (начальник департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк — ред.) не привела к тому, чтобы нашлись доказательства ее (Лукаш — ред.) вины", − заявил Луценко в эфире украинского телеканала ZIK.

    Генпрокурор подчеркнул, что уже трое его заместителей отказались подписывать обвинительный акт в отношении Лукаш из-за недостатка доказательств.

    Луценко также заявил, что "санкции ЕС не значили ничего" для экс-министра юстиции, так как ее имущество не было арестовано.

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