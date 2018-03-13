Генпрокуратура не нашла доказательств вины Лукаш - Луценко

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Генпрокуратура Украины до сих пор не нашла доказательств вины экс-министра юстиции Елены Лукаш, которая проходит по делу о хищении государственных средств, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

В 2014 году ГПУ предоставила ЕС информацию о том, что Лукаш присвоила значительные суммы государственных активов и перечислила их на свои счета за границу. На основании этого ЕС наложил на Лукаш санкции. Позднее суд первой и второй инстанции признал информацию Генпрокуратуры недостоверной и постановил опровергнуть ее. Ведомство подало кассационную жалобу в Высший специализированный суд, который обязал Генпрокуратуру опровергнуть свое заявление. В марте 2018 года Лукаш сообщила, что Евросоюз снял с нее санкции.

"К сожалению, деятельность департамента Горбатюка (начальник департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк — ред.) не привела к тому, чтобы нашлись доказательства ее (Лукаш — ред.) вины", − заявил Луценко в эфире украинского телеканала ZIK.

Генпрокурор подчеркнул, что уже трое его заместителей отказались подписывать обвинительный акт в отношении Лукаш из-за недостатка доказательств.

Луценко также заявил, что "санкции ЕС не значили ничего" для экс-министра юстиции, так как ее имущество не было арестовано.