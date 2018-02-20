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    Точка зрения

    Погромы в Киеве. Дико, постановочно, абсурдно - Лукаш

    (обновлено: )1200212
    По мнению юриста Елены Лукаш международные партнеры Украины обязательно обратят внимание на бесчинства радикалов в столице.
    Погром в офисе Россотрудничества в Киеве
    Фото facebook.com/c14news

    РИА Новости Украина

    Сторонники националистические организаций С14 и ОУН устроили на минувших выходных ряд погромов и штурмов. 

    В субботу радикалы из С14 ворвались в здание Россотрудничества в столице. Во время захвата в помещении находились дети из театральной студии, которые репетировали пьесу "Ревизор". Нападавшие расписали помещение Россотрудничества лозунгами и разбили экспозицию памяти Шаляпина.  

    Активисты из С14 ворвались в офис Россотрудничества в Киеве. Видео
    Facebook Андрея Лозового
    Нападение радикалов "С14" на здание "Россотрудничества" в центре Киева

    В воскресенье акцией "Смерть России" отличились националисты ОУН Николая Коханивского. Они забросали камнями Российский центр науки и культуры в Киеве и разбили окна в отделении украинской "дочки" "Сбербанка". Сотрудники правоохранительных органов присутствовали на месте инцидента, однако в ситуацию не вмешивались.

    По мнению юриста Елены Лукаш международные партнеры Украины обязательно обратят внимание на бесчинства радикалов в столице. Написала она на своей странице в Facebook.

    "Мне думается, погромы последних дней, найдут достойное отражение в отчетах разведок стран и посольств в центры. 

    И будет там написано приблизительно такое: 

    "Считая нас беспросветными идиотами, подконтрольные власти радикалы, зачем-то громят здания и банкоматы. Погромы-по-вызову под вспышки фотоаппаратов, как бы символизируют ненависть к РФ — самому крупному инвестору и торговому партнеру Украины. Выглядит дико, постановочно, абсурдно и бессмысленно", — отметила Лукаш.

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    По ее мнению, "так убого, разжигая ненависть, власть, и ее личные радикалы, меняют информационную повестку дня"

    "Это вот и все их реформы. Все перспективы. Вся судьба. Дядьки, громящие культурный центр и банки… Сдержите смех, когда на встречах укродипломаты будут безотрадно и горестно кивать гривами, попрошайничая, и сетуя на всплеск национального самосознания. Эти… сыны сломались. Нужны следующие. Приём.",  — резюмировала Лукаш.

    Елена Лукаш, facebook
    Пост Елены Лукаш

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