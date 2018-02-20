Погромы в Киеве. Дико, постановочно, абсурдно - Лукаш

Фото facebook.com/c14news

РИА Новости Украина

Сторонники националистические организаций С14 и ОУН устроили на минувших выходных ряд погромов и штурмов.

В субботу радикалы из С14 ворвались в здание Россотрудничества в столице. Во время захвата в помещении находились дети из театральной студии, которые репетировали пьесу "Ревизор". Нападавшие расписали помещение Россотрудничества лозунгами и разбили экспозицию памяти Шаляпина.

В воскресенье акцией "Смерть России" отличились националисты ОУН Николая Коханивского. Они забросали камнями Российский центр науки и культуры в Киеве и разбили окна в отделении украинской "дочки" "Сбербанка". Сотрудники правоохранительных органов присутствовали на месте инцидента, однако в ситуацию не вмешивались.

По мнению юриста Елены Лукаш международные партнеры Украины обязательно обратят внимание на бесчинства радикалов в столице. Написала она на своей странице в Facebook.

"Мне думается, погромы последних дней, найдут достойное отражение в отчетах разведок стран и посольств в центры.

И будет там написано приблизительно такое:

"Считая нас беспросветными идиотами, подконтрольные власти радикалы, зачем-то громят здания и банкоматы. Погромы-по-вызову под вспышки фотоаппаратов, как бы символизируют ненависть к РФ — самому крупному инвестору и торговому партнеру Украины. Выглядит дико, постановочно, абсурдно и бессмысленно", — отметила Лукаш.

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По ее мнению, "так убого, разжигая ненависть, власть, и ее личные радикалы, меняют информационную повестку дня"

"Это вот и все их реформы. Все перспективы. Вся судьба. Дядьки, громящие культурный центр и банки… Сдержите смех, когда на встречах укродипломаты будут безотрадно и горестно кивать гривами, попрошайничая, и сетуя на всплеск национального самосознания. Эти… сыны сломались. Нужны следующие. Приём.", — резюмировала Лукаш.