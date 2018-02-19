Запад скоро раздавит "революционных личинок" - Лукаш

РИА Новости Украина

Венгрия заблокировала заседание комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны. Причиной таких действий стало принятия Украиной закона об образовании, языковая статья которого определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является только государственный язык. Языки нацменьшинств, включая русский, будут изучаться только до пятого класса, а через несколько лет образование в Украине станет целиком украиноязычным. Документ вызвал резкую критику ряда европейских столиц, в частности, Будапешта.

После блокирования заседания министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна будет продолжать оказывать давление на Украину. В ответ на это официальный Киев раскритиковал действия Будапешта.

"Манипуляции и шантаж со стороны Венгрии, которая блокирует заседания Комиссии Украина-НАТО, заключаются в том, что нас заставляют остановить имплементацию закона", — заявляла министр образования Лилия Гриневич. Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал заявление Сийярто "хамским и недопустимым". Наряду с этим на фоне резких заявлений Кабмин решил продлить переходный период при имплементации языковых норм закона "Об образовании" до 2023 года (вместо 2020, как это предполагалось ранее).

По мнению бывшего министра юстиции Елены Лукаш, украинские власти меняют свои позиции по спорным моментам только после "оплеух и затрещин" от зарубежных партнеров.

"Грешна. Обожаю наблюдать оплеухи и затрещины от наших зарубежных друзей нашим украинским врагам. Их целительная и животворящая сила творит чудеса. Правда, чудеса разрушения, но все же чудеса. Квакнул что-то не то президент-кабин-парламент и "оп!" — удар Хозяев-скулёж-покорность", — написала Лукаш на своей странице в Facebook.

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В этой связи она напомнила подобные решения по поднятию тарифов после обещаний властей не принимать решения о росте цен в сфере ЖКХ. Такие же заявления звучали и по поводу Антикоррупционного суда.

"Не поднимем тарифы. Ай! Поднимем. Не нужен антикоррупционный суд. Ой! Нужен. Не тронем закон об образовании. Серия пенделей. Ой, тронем. Не могу скрыть улыбку, когда вижу, как оплёванные, публично униженные поркой, и скукожившиеся от угроз и пинков, наши власти меняют свою позицию. Гордо так меняют. Независимо. Подтирая слюнку, поскуливая и делая вид, что это именно то, к чему душа стремилась", — отметила Лукаш.

Facebook Елены Лукаш Скриншот с Facebook

Она подчеркнула, что публично это выглядит "потрясающим, инфернальным, невыносимым унижением".

"Но побитые политики не сильно этим заморачиваются. Они уже давно привыкли компенсировать систематическое унижение от Хозяев мародёрством и грабежами. Так и живут: чавкают, гребут, переваривают, скулят, меняют убеждения, снова чавкают. Революционные личинки… Которых скоро раздавит разочарованный Хозяин, во имя идеалов майдана, разумеется… Чтобы вывести новую партию хрустящих червячков. Более контролируемую, покорную и не такую прожорливую", — резюмировала экс-министр юстиции.