Лукаш: траурные дни для одних, прибыля для других

РИА Новости Украина

Во вторник, 20 февраля 2018 года, в четвертую годовщину расстрела активистов Евромайдана, в Киеве прошли многочисленные памятные мероприятия. В том числе, люди массово несли цветы к мемориалу на Аллее Героев Небесной сотни в Киеве.

На аллее в знак уважения к погибшим появились так называемые "Ангелы Памяти". Белые бумажные фигурки в память о погибших на деревьях вдоль улицы развешивали и участники тех событий, и неравнодушные киевляне.

Читайте также: Вместо расследования убийств на Майдане будет мемориал — Дьяченко

Юрист Елена Лукаш назвала 20 февраля "траурным днем, нехорошим".

"Четыре года тому мир иллюзий разрушил мир реальный. Зрелищно, быстро, безумно больно разрушил. Физическое, плотское, заглушило разум и выдержку", – пишет Лукаш на своей странице в Facebook.

Сегодня, продолжает она, ей почти всё равно, кто кого обманул и предал.

"Нельзя жить с повернутой в прошлое головой. Виноваты все. Обманувшиеся, промолчавшие, испугавшиеся и переобувшиеся. Просто степень вины разная. А вот ответственность и ошибки имеют имя и фамилию", – отмечает юрист.

Инфографика также: Годовщина расстрела Небесной сотни в цифрах

Сейчас она видит две Украины: "Украина жертв майдана и украинская шайка, получившую вполне конкретную выгоду от трагедии Майдана".

"Одни отдали жизни за мечту, другие за порядок. Царствие небесное невинно убиенным. А третьи выжили и обогатились, разрушив всё. Именно они были заинтересованы в гибели людей. И в этом понимании едины как сторонники, так и противники майдана. Которым, по большому счету, давно больше не о чем спорить", – подытожила Лукаш.

Facebook Олени Лукаш Комментарий Лукаш

Напомним, в центре Киева "заплевали" премьер-министра Владимира Гройсмана и спикера Верховной Рады Андрея Парубия, когда они пришли на улицу Институтскую возложить цветы у памятника Небесной Сотни.

При этом президент Петр Порошенко предусмотрительно приехал к месту расстрела еще утром, когда людей не было.