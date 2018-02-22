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    Точка зрения

    Лукаш: траурные дни для одних, прибыля для других

    Тема:

    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев (187)

    (обновлено: )1050161
    В трагических событиях на Майдане в 2014 году виноваты все: обманувшиеся, промолчавшие, испугавшиеся и переобувшиеся, просто степень вины разная. А вот ответственность и ошибки имеют имя и фамилию, считает юрист Елена Лукаш.
    Годовщина расстрела Майдана
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    РИА Новости Украина

    Во вторник, 20 февраля 2018 года, в четвертую годовщину расстрела активистов Евромайдана, в Киеве прошли многочисленные памятные мероприятия. В том числе, люди массово несли цветы к мемориалу на Аллее Героев Небесной сотни в Киеве.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    На аллее в знак уважения к погибшим появились так называемые "Ангелы Памяти". Белые бумажные фигурки в память о погибших на деревьях вдоль улицы развешивали и участники тех событий, и неравнодушные киевляне.

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    Юрист Елена Лукаш назвала 20 февраля "траурным днем, нехорошим".

    "Четыре года тому мир иллюзий разрушил мир реальный. Зрелищно, быстро, безумно больно разрушил. Физическое, плотское, заглушило разум и выдержку", – пишет Лукаш на своей странице в Facebook

    Сегодня, продолжает она, ей почти всё равно, кто кого обманул и предал.

    "Нельзя жить с повернутой в прошлое головой. Виноваты все. Обманувшиеся, промолчавшие, испугавшиеся и переобувшиеся. Просто степень вины разная. А вот ответственность и ошибки имеют имя и фамилию", – отмечает юрист. 

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    Сейчас она видит две Украины: "Украина жертв майдана и украинская шайка, получившую вполне конкретную выгоду от трагедии Майдана". 

    "Одни отдали жизни за мечту, другие за порядок. Царствие небесное невинно убиенным. А третьи выжили и обогатились, разрушив всё. Именно они были заинтересованы в гибели людей. И в этом понимании едины как сторонники, так и противники майдана. Которым, по большому счету, давно больше не о чем спорить", – подытожила Лукаш.

    Facebook Олени Лукаш
    Комментарий Лукаш

    Напомним, в центре Киева "заплевали" премьер-министра Владимира Гройсмана и спикера Верховной Рады Андрея Парубия, когда они пришли на улицу Институтскую возложить цветы у памятника Небесной Сотни. 

    При этом президент Петр Порошенко предусмотрительно приехал к месту расстрела еще утром, когда людей не было. 

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