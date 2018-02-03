"Дешёвого тоталитаризма не бывает" - Лукаш

РИА Новости Украина

Проводимые нынешней властью реформы больно бьют по населению, вся эта «газово-шоколадная лихорадка» закончится печально, считает экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш.

Цена газа для населения и предприятий ТКЭ может увеличиться на 62% с 4 942 до 8 030 гривен за тысячу кубометров (без НДС) уже с 1 апреля этого года.

Как передают "Украинские новости", это произойдет, если условия постановления №187 от 22 марта 2017 года, определяющего цену на газ, не будут изменены. Информация об этом содержится в анализе проекта финансового плана НАК "Нафтогаз Украины", проведенного Министерством финансов Украины, который имеется в распоряжении издания.

А с октября 2018 года цена газа может вырасти на 73% по сравнению с действующей на данный момент (до 8 530 гривен за тысячу кубометров).

«Помогите понять, почему каждая успешная реформа, о которых я слышу по ТВ, в сотни раз увеличивает цену на газ и коммуналку?» — задала риторический вопрос Лукаш на своей странице в Facebook.

Скриншот сообщения

Так она прокомментировала сообщения информационных агентств о том, что с апреля этого года цена газа для населения может значительно вырасти.

И выдвинула версию: «Покупаемый нами лучший европейский газ из элитных месторождений Словакии, теперь делают из долларов».

По словам экс-министра, «это хоть как-то объясняет его цену».

«Я понимаю, что дешевого тоталитаризма не бывает.

Но эта газово-шоколадная лихорадка закончится печально.

У Мальдив и субсидий резус несовместимость.

Конец скоро этим Голодным Играм», — резюмировала Лукаш.

Напомним, что повышение цены на газ для населения является одним из условий предоставления МВФ очередного транша кредита Украине. Делать это в предвыборный год для украинских властей крайне нежелательно, обрушится рейтинг. Но без денег МВФ страну, по некоторым оценкам, ждёт дефолт.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство рассчитывает на получение очередного транша МВФ в первой половине 2018 года. По словам премьера, продолжается диалог с МВФ по приведению цены на газ для населения к рыночным условиям.