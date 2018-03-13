Скандальные "вышки Бойко". Бакулин под прицелом ГПУ

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Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Бакулин, мандат и скандальные вышки

О перспективе лишения нардепа "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина депутатской неприкосновенности в Генеральной прокуратуре заговорили еще летом минувшего года. В июле 2017 г. генпрокурор Юрий Луценко заявил о сдвигах в деле о "вышках Бойко", отметив, что по этому расследованию Бакулин может стать следующим депутатом, в отношении которого глава ГПУ будет просить лишения депутатского мандата, так как нардеп подозревается в хищении из госбюджета более 100 млн долларов при закупке тех самых скандальных вышек.

В результате, спустя только полгода, в феврале, Луценко подал в парламент представления на привлечение к уголовной ответственности и задержание Бакулина. Тогда "Оппозиционный блок" назвал ситуацию с Бакулиным политическим преследованием, а накануне регламентный комитет Рады дал генпрокурору "зеленый свет".

Бакулин является фигурантом расследования о так называемых "вышках Бойко", которые уже с подачи ГПУ оказались "вышками Януковича". Речь идет о закупке в 2011 году двух нефтебуровых установок по завышенной цене "Черноморнефтегазом" почти за 800 миллионов долларов. Сделки были оформлены через посредников, что дало повод СМИ говорить о коррупции. Бакулин возглавлял "Нафтогаз Украины" с марта 2010 года по март 2014 года, чьей дочерней компанией тогда и являлся "Черноморнефтегаз".

Как заявлял Луценко, бывший заместитель председателя Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", сын народного депутата от группы "Партия "Видродження" Владимира Кацубы Александр дал показания против членов организованной группы, которая завладела госсредствами в особо крупных размерах при закупке двух плавучих буровых установок в 2011 году. Как разъяснял генпрокурор, именно показания Кацубы дают ГПУ основания для привлечения Бакулина к уголовной ответственности.

Также, как отмечал генпркурор, в ходе следствия было установлено, что Бакулин получил от незаконной сделки по буровым установкам 25 миллионов долларов. Однако же и в деле по скандальным закупкам вышек не так давно произошел неожиданный поворот. В минувшем месяце Луценко заявил, что ГПУ на данный момент не имеет доказательств причастности лидера фракции "Оппозиционный блок" Юрия Бойко в коррупционной схеме, связанной с покупкой двух самоподъемных буровых установок. Бойко в 2011 году занимал должность министра энергетики и по его фамилии журналисты окрестили буровые платформы "вышками Бойко". Таким образом, на данный момент "вышки Бойко" превратились в "вышки Януковича", а Бакулин остался фигурантом дела.

Напомним, что Бакулина уже задерживали в 2014 году по подозрению в нанесении ущерба бюджету на сумму около 4 млрд долларов. Глава МВД Арсен Аваков заявлял тогда, что Бакулин был связан с преступной группой и фигурирует в трех эпизодах. Впоследствии Печерский суд Киева отпустил Бакулина под залог в сумме 10 млн грн.

Бакулина в Украине нет

Сам Бакулин не находится в Украине уже несколько лет. После завершения следствия в 2014 году он покинул территорию Украины. В прошлом месяце спикер парламента Андрей Парубий заявил, что Бакулин не выходит на связь, а позднее народный избранник написал письмо к главе ВР и в регламентный комитет, где сообщил, что находится на лечении, а о представлениях Генеральной прокуратуры узнал из СМИ.

Также сообщалось, что Бакулин предоставил справку о том, что находится на лечении в двух местах — в Белоруссии и России.

"Есть два документа, которые указывают два разных места лечения", - сообщил глава регламентного комитета Павел Пинзеник.

При этом Луценко накануне заявил, что местонахождение Бакулина неизвестно, поэтому его необходимо объявить в розыск.

"Долгое время не является ни на заседания Верховной рады, ни вообще на территорию Украины. В настоящее время следствие не может установить место его пребывания", - заявил Луценко. Генпрокурор также публично предложил Бакулину пойти на сделку со следствием.

В феврале прошлого года пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган заявляла, что Бакулин около трех лет находится на территории России.

Напомним, Бакулин является уроженцем города Кстово Нижегородской области. В 1993 году закончил Славянский международный институт управления бизнеса и права, в 2004 — Восточноукраинский национальный университет.

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С 1984 по 2003 год Бакулин работал на Лисичанском нефтеперерабатывающем заводе, дойдя от должности старшего оператора технологической установки по переработке нефти до гендиректора предприятия. Напомним, в 1999-2001 гг. председателем правления на Лисичанском НПЗ был Юрий Бойко.

В 2003-2005 гг. Бакулин руководил "Укргаздобычей" — дочерней компанией "Нафтогаза". На эту же должность вернулся в 2006 г. после того как Бойко стал министром энергетики. В 2007 году стал руководителем "Нафтогаза", заняв этот пост снова в 2014 году. В 2014 году на место Бакулина был назначен Андрей Коболев, а сам Бакулин стал народным депутатом от партии Оппозиционный блок по избирательному округу № 106.

По данным материалов открытых источников интернет