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    Аналитика и комментарии

    Бортник: Могерини - соучастница Порошенко по "успешным реформам"

    (обновлено: )544100
    По словам политолога Руслана Бортника, визит в Украину Федерики Могерини носит исключительно характер пиар-встречи. Цель — показать украинцам и политикам на Западе, что проведенные реформы были успешны.
    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    В Украине 11-12 марта с рабочим визитом находится глава дипломатии ЕС Федерика Могерини. В рамках визита Могерини встретилась с президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом, министром иностранных дел Павлом Климкиным и министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадимом Чернишем.

    По мнению политолога, директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, визит Могерини, в большей степени, направлен на информационную составляющую.

    @petroporoshenko
    Порошенко и Могерини
    Глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини
    REUTERS TT News Agency/Janerik Henriksson
    К нам едет ревизор. Чего Украине ждать от визита Могерини

    "Это больше пиар-встреча. Чиновники Евросоюза таким образом показывают свою реакцию. И на общественное мнение в Украине касаемо реформ, и на критику Запада касаемо неэффективности Соглашения об Ассоциации. Соответственно, Могерини приехала убеждать, с одной стороны, Петра Алексеевича согласиться с предлагаемыми реформами как-то создание Антикоррупционного суда и т. д. С другой — чиновница хочет убедить украинское общество и западных партнеров в том, что реформы проходят хорошо", — считает Бортник.

    По словам эксперта, Могерини является соучастником проведения реформ в Украине поэтому будет делать хорошую мину при плохой игре.

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    "Напомню, что на прошлой неделе были опубликованы выводы американской разведки, в которой говорилось, что на протяжении 2018-го года Украина может развернуться в своем политическом курсе. На Западе прекрасно понимают, что украинцы не довольны проведенными реформами и их последствиями. Поэтому Могерини приехала, чтобы сказать: "Ребята, все хорошо, все эффективно работает". Этот визит в одинаковой степени нужен и Петру Порошенко и самой Могерини, как соучастникам того, что произошло в Украине. Власть будет подавать этот визит как очередную победу, как знак поддержки Петра Алексеевича на выборах 2019-го года", — резюмировал политолог.  

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