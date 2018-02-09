Вышка и вышки. Журналисты еще будут извиняться перед Бойко

РИА Новости Украина

Скандальные "вышки Бойко" оказались "вышками Януковича". Как на минувшей неделе сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, ГПУ на данный момент не имеет доказательств причастности лидера фракции "Оппозиционный блок" Юрия Бойко в коррупционной схеме, связанной с покупкой двух самоподъемных буровых установок.

"Господин Бойко с первого момента возбуждения этого уголовного дела является его фигурантом. Он был допрошен, и будет допрашиваться, однако пока мы не имеем прямых доказательств его участия, кроме одного важного момента, когда он подписывал изменение финансового плана. На данный момент у нас нет доказательств, что он был осведомлен о преступной схеме и нет показаний о том, что он получил средства преступным путем", – заявил Луценко.

При этом он уточнил условия, при которых Бойко может стать подозреваемым по делу: "На данном этапе мы видим только счета, которые контролировали Арбузов, Мельник, Бакулин. Если при анализе движения средств на этих счетах в ходе правовой помощи наших иностранных коллег по месту расположения соответствующих банковских учреждений, мы будем видеть проводки, которые будут вести к счетам, бенефициаром которых выступает любое лицо, в том числе господин Бойко он моментально перейдет в разряд подозреваемых".

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О непричастности Бойко внезапно заявила и народный избранник "Народного фронта" Татьяна Черновол, которая в прошлом занималась журналистскими расследованиями. В частности, она заявила, что с 2012 года знала о непричастности Бойко к схемам с покупкой двух самоподъемных буровых установок. По ее словам, "вышки Бойко" — название некорректное, поэтому следует употреблять "вышки Януковича".

Эксперт энергетического рынка Валентин Землянский прокомментировал неожиданное заявление Черновол, отметив ее аргументацию по поводу того, что она пять лет "знала правду" о вышках.

"Извечный борец с любым режимом Таня Черновол с высокой трибуны как громом поразила изумленных сограждан. Вышки-то, оказывается, Януковича, а никакого не Бойко. И она это знала давно-давно, и боролась за эту правду еще с далекого и "злочинного" 2012 года. Но не давали ей донести до широких масс сермяжную правду: то сатрапы Януковича, то военные прокуроры в лице Матиоса. И только отважный генпрокурор помог борцу за светлое будущее страны восстановить справедливость", — акцентировал Землянский.

Он уточнил, что не удивлен заявлениями Черновол, однако задался вопросом, последуют ли от журналистов, раскручивающих эту тему, извинения.

Скриншот с сайта Facebook

"Я как бы не удивлен заявлениями нардепа. Мне интересно, хватит ли смелости или совести у ряда известных журналистов и изданий столь активно раскрутивших и поддерживавших эту кампанию, извиниться? Хотя бы даже в формате Черновол: да, мы знали, но нас заставили/коррумпировали и т.д. Ведь примирение в стране, о чем так часто и проникновенно любит писать Главред одного из известных СМИ — инициаторов скандала, начинается с прощения и принятия горькой правды", — резюмировал эксперт.