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    Политика

    Бакулин перенес две операции - нардеп

    (обновлено: )161
    По словам народного депутата Юрия Бойко, Евгений Бакулин полтора года находится за пределами Украины, он поехал лечиться, перенес две операции.
    Евгений Бакулин. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Юрий Бойко ("Оппозиционный блок") заявил, что его коллега по фракции Евгений Бакулин  полтора года находится за пределами Украины по состоянию здоровья. 

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    "Бакулин полтора года находится за пределами страны, причем это не связано с тем уголовным делом. Бакулин поехал лечиться, перенес две операции", — сообщил он в эфире 112 Украина, добавив, что Бакулин был на реабилитации в Израиле.

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    Представление генерального прокурора Украины Юрия Луценко о даче согласия Верховной Рады на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа из "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина поступило 19 февраля в парламент.

    Подозрения ГПУ связаны с делом о закупке буровых вышек для "Нафтогаза Украины", который Бакулин возглавлял в 2010-2014 годах. В марте 2014 года его задержали по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах, а позднее Печерский суд Киева отпустил его под залог в 10 миллионов гривен.

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