Бакулин перенес две операции - нардеп

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Юрий Бойко ("Оппозиционный блок") заявил, что его коллега по фракции Евгений Бакулин полтора года находится за пределами Украины по состоянию здоровья.

"Бакулин полтора года находится за пределами страны, причем это не связано с тем уголовным делом. Бакулин поехал лечиться, перенес две операции", — сообщил он в эфире 112 Украина, добавив, что Бакулин был на реабилитации в Израиле.

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Представление генерального прокурора Украины Юрия Луценко о даче согласия Верховной Рады на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа из "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина поступило 19 февраля в парламент.

Подозрения ГПУ связаны с делом о закупке буровых вышек для "Нафтогаза Украины", который Бакулин возглавлял в 2010-2014 годах. В марте 2014 года его задержали по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах, а позднее Печерский суд Киева отпустил его под залог в 10 миллионов гривен.