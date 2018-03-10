Глава правления государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз" Светлана Нежнова утверждает, что после присоединения Крыма Россией незаконно было пробурено в Одесском месторождении еще 11 скважин.
НАК "Нафтогаз Украины" инициировала проведение консультаций и переговоров с РФ по урегулированию спора в отношении инвестиций группы в Крыму, в случае неудачи переговоров намерена обратиться в суд, говорится в сообщении компании.
Как заявил глава Генической РГА Александр Воробьев, "Черноморнефтегаз" никакого отношения не имеет к газу, который добывается на материковой части Украины, в частности, на территории Генического района.
Корабль госпогранслужбы Украины, по данным ФСБ, утром 15 декабря подошел к самоподъемной плавучей буровой установке "Таврида", принадлежащей "Черноморнефтегазу", и потребовал предоставить информацию о составе экипажа.
Органы досудебного следствия направили "запросы о предоставлении международной правовой помощи в компетентные органы других государств, в которых поставлены вопросы о деятельности британской компании Highway Investment Processing LLP, уточнили в ГПУ.
На востоке Украины сохраняется установленное на прошлой неделе перемирие. В ОБСЕ заявили об отводе "ЛНР" и "ДНР" тяжелой техники, а в МИД Украины отметили публикацию "непроверенных данных" в докладе ООН.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Глава правления государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз" Светлана Нежнова утверждает, что после присоединения Крыма Россией незаконно было пробурено в Одесском месторождении еще 11 скважин.