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    Черноморнефтегаз

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 40
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    Газовая платформа в Черном море. Архивное фото
    РФ украла более 3,5 млрд кубометров газа в Крыму - "Черноморнефтегаз"
    04:20 22.02.2018
    811
    Глава правления государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз" Светлана Нежнова утверждает, что после присоединения Крыма Россией незаконно было пробурено в Одесском месторождении еще 11 скважин.
    Брифинг генпрокурора Луценко по поводу закупки вышек Черноморнефтегаза. Видео
    Брифинг генпрокурора Луценко по поводу закупки вышек "Черноморнефтегаза" 
    13:49 02.02.2018
    334
    Генеральный прокурор Юрий Луценко проводит брифинг по поводу завладения денежными средствами ГАО "Черноморнефтегаз" при осуществлении закупки самоподъемных буровых установок.
    Здание ГПУ в Киеве
    ГПУ: суд арестовал имущество "Черноморнефтегаза" в Крыму
    15:46 01.06.2017
    189
    По данным ГПУ, "следственным судьей Приморского районного суда Одессы вынесено постановление о наложении ареста на 27 судов и 33 нежилых помещения "Черноморнефтегаза".
    Офис компании Черноморнефтегаз в Симферополе
    "Черноморнефтегаз" объяснил, почему ФСБ выбрала его объекты для учений
    12:22 24.05.2017
    384
    В нефтегазодобывающем предприятии "Черноморнефтегазе" рассказали, что тактико-специальные учения ФСБ проходят планово, они продлятся с 24 по 29 мая.
    Офис компании Черноморнефтегаз в Симферополе
    Одесский суд арестовал буровые установки "Черноморнефтегаза"
    16:32 06.02.2017
    486
    Речь идет об установках "Украина", "Петр Годованец", "Сиваш" и "Таврида". Решение было принято по ходатайству следователей Главного управления Нацполиции в АР Крым.
    Офис компании Черноморнефтегаз в Симферополе
    Долги "Черноморнефтегаза" достигли 12,8 млрд грн
    21:23 02.11.2016
    4786
    По словам главы компании, "вся кредиторская задолженность на сегодня лежит на легитимном "Черноморнефтегазе" - это около 12,8 млрд грн, из которых 11 млрд грн – это долги перед "Нафтогазом Украины".
    Вывеска НАК Нафтогаз Украины в Киеве
    Еще один суд Украина-РФ: "Нафтогаз" и Крым
    12:33 19.02.2016
    774Газ из России: "зимний пакет".
    НАК "Нафтогаз Украины" инициировала проведение консультаций и переговоров с РФ по урегулированию спора в отношении инвестиций группы в Крыму, в случае неудачи переговоров намерена обратиться в суд, говорится в сообщении компании.
    Газопровод. Архивное фото
    Никакого российского газа здесь нет и быть не может - власти Геническа
    23:55 10.01.2016
    4550Заморозки и аварии на объектах ЖКХ. Геническ
    Как заявил глава Генической РГА Александр Воробьев, "Черноморнефтегаз" никакого отношения не имеет к газу, который добывается на материковой части Украины, в частности, на территории Генического района.
    Платформа
    "Вышки Бойко". Как качественно переместить из пустого в порожнее
    15:27 10.01.2016
    2225
    Размышления журналиста на заправочной станции о коррупции, цене на бензин и беспомощности судебной власти.
    Министерство иностранных дел Украины
    Россия нарушила права Украины, переместив буровые вышки - МИД
    12:25 16.12.2015
    1092
    Министерство иностранных дел Украины квалифицирует действия российской стороны как международно-противоправные деяния, направленные на систематическое нарушение суверенитета страны.
    Офис компании Черноморнефтегаз в Симферополе
    Сторожевой корабль ФСБ направлен на защиту объектов "Черноморнефтегаза"
    02:20 16.12.2015
    187
    Корабль госпогранслужбы Украины, по данным ФСБ, утром 15 декабря подошел к самоподъемной плавучей буровой установке "Таврида", принадлежащей "Черноморнефтегазу", и потребовал предоставить информацию о составе экипажа.
    Офис компании Черноморнефтегаз в Симферополе
    "Черноморнефтегаз": турецкое судно препятствовало перемещению "вышек Бойко"
    11:32 14.12.2015
    643РФ и США: железный занавес
    Сообщается, что турецкое судно не уступило путь каравану ГУП "Черноморнефтегаз", идущему перекрестным курсом, и предприняло попытку остановиться на пути его следования.
    Офис компании Черноморнефтегаз в Симферополе
    В "Черноморнефтегазе" сочли политически мотивированным дело против него
    14:54 20.07.2015
    279Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    Как сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Черноморнефтегаз", компанию в 2011 году возглавлял Валерий Ясюк, который в 2014 году стал председателем правления ПАО "Укртрансгаз".
    Офис компании Черноморнефтегаз в Симферополе
    "Черноморнефтегаз" намерен купить бывшие АЗС Коломойского в Крыму
    13:36 20.07.2015
    261Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    Как отмечается, крымские АЗС компании "Укрнафта", ранее принадлежавшие Коломойскому, после национализации были переданы Феодосийскому нефтетерминалу.
    Офис компании Черноморнефтегаз в Симферополе
    МВД начало производство по хищению около $60 млн "Черноморнефтегазом"
    06:43 19.07.2015
    310
    Служебные лица "Черноморнефтегаза" при проведении закупки буксиров, завладели государственными средствами, завысив реальную стоимость суден, путем привлечения к закупке посредников.
    Юрий Бойко. Архивное фото
    Подозрения по делу о "вышках Бойко" до сих пор никому не предъявлены
    03:17 10.02.2015
    131
    Органы досудебного следствия направили "запросы о предоставлении международной правовой помощи в компетентные органы других государств, в которых поставлены вопросы о деятельности британской компании Highway Investment Processing LLP, уточнили в ГПУ.
    Захват заложников в Сиднее
    Хроника 15 декабря: заложники в Сиднее и Генте, спорный доклад ООН по Украине
    09:51 16.12.2014
    758Донбасс. "Режим тишины". Попытка №2
    На востоке Украины сохраняется установленное на прошлой неделе перемирие. В ОБСЕ заявили об отводе "ЛНР" и "ДНР" тяжелой техники, а в МИД Украины отметили публикацию "непроверенных данных" в докладе ООН.
    Офис компании Черноморнефтегаз в Симферополе
    "Черноморнефтегаз" не планирует становиться подразделением "Газпрома"
    19:13 15.12.2014
    117
    Советник гендиректора "Черноморнефтегаза" Вадим Жданов сообщил, что компания не планирует становиться подразделением "Газпрома".
    Офис компании Черноморнефтегаз в Симферополе
    "Черноморнефтегаз" решил увеличить добычу нефти в Крыму
    19:09 15.12.2014
    230Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    Крым намерен перерабатывать добываемую нефть прямо на полуострове и обеспечивать за ее счет потребовании ТЭЦ и коммунальщиков. Компания собирается нарастит добычу нефти.
    Офис компании Черноморнефтегаз в Симферополе
    "Черноморнефтегаз" отдал одно из своих месторождений Украине
    18:04 15.12.2014
    415Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    Компания, которая ранее принадлежала "Нафтогазу Украины", передала месторождение в Херсонской области в пользование Украины. В Крыму уверены, что сами обеспечат себя газом.
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    Газовая платформа в Черном море. Архивное фото
    РФ украла более 3,5 млрд кубометров газа в Крыму - "Черноморнефтегаз"
    04:20 22.02.2018
    811
    Глава правления государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз" Светлана Нежнова утверждает, что после присоединения Крыма Россией незаконно было пробурено в Одесском месторождении еще 11 скважин.
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