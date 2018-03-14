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    Политика

    Луценко попросит Раду разрешить арест Савченко

    Тема:

    Дело Рубана: переговорщик или террорист? (616)

    (обновлено: )77216
    По словам Юрия Луценко, если Надежда Савченко в четверг не придет на допрос, он внесет в Верховную Раду три представления: на лишение неприкосновенности, задержание и арест депутата.
    Юрий Луценко
    УНИАН

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что внесет в Верховную Раду представление на привлечение к ответственности внефракционного депутата Надежды Савченко, если она в четверг не явится на допрос в Службу безопасности Украины.

    Надежда Савченко. Архивное фото
    Украинское фото
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    "Если народный депутат Савченко завтра снова не придет на допрос, я буду вынужден внести представление на привлечение к ответственности народного депутата. В ходе рассмотрения этого вопроса вы увидите, насколько мы близки к пропасти как государство, которое находится во внешней и внутренней войне", — заявил Луценко в среду в ходе заседания парламентского комитета.

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    При этом он добавил, что внесет три представления: на лишение неприкосновенности, задержание и арест депутата.

    Савченко ранее покинула Украину. При этом Служба безопасности Украины вызвала ее на допрос по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, который подозревается в планировании террористических атак в Киеве. На допрос 13 марта она не явилась.

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