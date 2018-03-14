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    Луценко о деле по покушению на Шокина: бесперспективно

    (обновлено: )112
    По поводу дела о покушении на Шокина с применением тепловизора Луценко ответил: "Дело никак не поживает, оно не имеет юридических перспектив".
    Генпрокурор Юрий Луценко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Дело о покушении на экс-генпрокурора Виктора Шокина — бесперспективно, заявил генпрокурор Юрий Луценко в эфире передачи "Гра у класику" с Сергеем Рахманиновым.

    Виктор Шокин
    УНИАН
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    По поводу дела о покушении на Шокина с применением тепловизора Луценко ответил: "Дело никак не поживает, оно не имеет юридических перспектив".

    На уточнение, спрашивал ли он у военного прокурора Анатолия Матиоса, чем тот руководствовался, когда говорил, что покушение было осуществлено с применением тепловизора, Луценко отметил: "У меня нет времени спрашивать о деле, которое не имеет юридических перспектив, чтобы не выражаться нецензурно".

    Он добавил, что 15-30 минут его рабочего времени — это роскошь, поэтому Матиоса он спрашивает о реальных делах.

    Напомним, 2 ноября 2015 около 22.00 был обстрелян рабочий кабинет бывшего генпрокурора Шокина. В результате обстрела никто не пострадал.

    29 марта Верховная Рада 289 голосами дала согласие на увольнение президентом Виктора Шокина с должности генерального прокурора.

    Одним из последних решений Шокина на посту генпрокурора стало увольнение своего заместителя Давида Сакварелидзе, который был привлечен к дисциплинарной ответственности "за грубое нарушение правил прокурорской этики" и ряд прочих проступков.

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