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    Аваков спрогнозировал, когда Россия попытается обострить ситуацию в Украине

    (обновлено: )47509
    Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что внутри самой Украины также будут попытки ухудшить положение на фоне политической ситуации.
    Арсен Аваков
    УНИАН

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что обострение ситуации в Украине можно ожидать ближе к осени, поскольку сейчас Россия занята президентскими выборами и Чемпионатом мира по футболу.

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    "Россия активизирует свои усилия по дестабилизации ситуации в нашей стране ближе к осени. Не думаю, что это будет полномасштабное наступление на фронте, поскольку они понесут столь серьезные людские потери, которые не выдержит даже такой режим, как путинский. Поэтому, думаю, что они усилят гибридный фронт на фоне предвыборной кампании в Украине", — сказал Аваков.

    В то же время, глава МВД отметил, что внутри страны также будут попытки ухудшить положение на фоне политической ситуации.

    "У нас еще есть внутренний фактор, когда многим кажется, что легко дестабилизировать ситуацию внутри страны. Нашей стране не нужны досрочные выборы, потому что это борьба за власть, а не за стабильность нашего государства", — отметил министр.

    За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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    Президент Петр Порошенко в феврале заявил, что ждет в кратчайшие сроки, до 1 апреля, предложений от главы Минобороны о смене формата спецоперации в Донбассе и кандидатуру командующего объединенными силами в соответствии с подписанным им законом о реинтеграции Донбасса.
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