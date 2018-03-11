В Донбассе подорвался и погиб украинский военный, еще двое ранены

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Один военнослужащий ВСУ погиб и двое ранены в зоне военной операции в Донбассе в воскресенье, говорится в сообщении пресс-центра военной операции силовиков.

В сообщении утверждается, что ополченцы обстреливают позиции силовиков.

"С начала суток зафиксированы три обстрела позиций украинских защитников…. Вследствие вражеских обстрелов в Новозвановке один военнослужащий получил ранение", — говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

При этом, согласно сообщению, на Донецком направлении в течение дня сохранялась тишина.

"Несмотря на это, во время выполнения боевого задания по перевозке имущества в результате подрыва погиб украинский военнослужащий. Еще один наш защитник во время проверки минного поля – получил осколочные ранения", — сообщает пресс-центр.

Ранее сообщалось, что сутки 10 марта зафиксировали три случая обстрела в Донбассе, один военнослужащий погиб, еще один получил ранения.