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    В Донбассе подорвался и погиб украинский военный, еще двое ранены

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    Донбасс: новое перемирие (328)

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    Пресс-центр военной операции в Донбассе сообщил в воскресенье, что "во время выполнения боевого задания по перевозке имущества в результате подрыва погиб украинский военнослужащий".
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    Фото Думская.net

    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Один военнослужащий ВСУ погиб и двое ранены в зоне военной операции в Донбассе в воскресенье, говорится в сообщении пресс-центра военной операции силовиков.

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    В сообщении утверждается, что ополченцы обстреливают позиции силовиков.

    "С начала суток зафиксированы три обстрела позиций украинских защитников…. Вследствие вражеских обстрелов в Новозвановке один военнослужащий получил ранение", — говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

    При этом, согласно сообщению, на Донецком направлении в течение дня сохранялась тишина.

    "Несмотря на это, во время выполнения боевого задания по перевозке имущества в результате подрыва погиб украинский военнослужащий. Еще один наш защитник во время проверки минного поля – получил осколочные ранения", — сообщает пресс-центр.

    Ранее сообщалось, что сутки 10 марта зафиксировали три случая обстрела в Донбассе, один военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

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