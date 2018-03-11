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    Миссия ОБСЕ подтвердила усиленный мониторинг в Закарпатье

    (обновлено: )35910
    "В ответ на недавние события в городе Ужгороде и его окрестностях СММ ОБСЕ усилила мониторинг в этом районе", – говорится в комментарии миссии ОБСЕ.
    Миссия ОБСЕ. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине заявляет об усиленном мониторинге в Ужгороде и по всей Закарпатской области, сообщили в пресс-службе СММ ОБСЕ.

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    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что по его просьбе ОБСЕ направило в Закарпатье 12 наблюдателей. До этого с подобной просьбой обращалось Общество венгерской культуры Закарпатья, обеспокоенное поджогом венгерского культурного центра в Ужгороде.

    "В ответ на недавние события в городе Ужгороде и его окрестностях СММ ОБСЕ усилила мониторинг в этом районе", – говорится в комментарии миссии ОБСЕ для "Радио Свобода".

    В миссии отмечают, что будут продолжать мониторинг ситуации в Ужгороде "путем непрерывного патрулирования".

    Ранее глава Закарпатской облгосадминистрации Москаль заявлял, что "закарпатский сепаратизм существует только в головах некоторых киевских политиков, в самом Закарпатье его нет". По его словам, венгерский культурный центр подожгли бывшие участники АТО.

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