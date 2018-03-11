Миссия ОБСЕ подтвердила усиленный мониторинг в Закарпатье

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине заявляет об усиленном мониторинге в Ужгороде и по всей Закарпатской области, сообщили в пресс-службе СММ ОБСЕ.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что по его просьбе ОБСЕ направило в Закарпатье 12 наблюдателей. До этого с подобной просьбой обращалось Общество венгерской культуры Закарпатья, обеспокоенное поджогом венгерского культурного центра в Ужгороде.

"В ответ на недавние события в городе Ужгороде и его окрестностях СММ ОБСЕ усилила мониторинг в этом районе", – говорится в комментарии миссии ОБСЕ для "Радио Свобода".

В миссии отмечают, что будут продолжать мониторинг ситуации в Ужгороде "путем непрерывного патрулирования".

Ранее глава Закарпатской облгосадминистрации Москаль заявлял, что "закарпатский сепаратизм существует только в головах некоторых киевских политиков, в самом Закарпатье его нет". По его словам, венгерский культурный центр подожгли бывшие участники АТО.