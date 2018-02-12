Русины Закарпатья: в поисках самоидентификации

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Политика Киева в отношении национальных меньшинств уже привела к конфликту с Венгрией, которая заблокировала заседание комиссии Украина-НАТО в знак протеста против дискриминации венгров Закарпатья. Вместе с тем, в регионе проживает другая проблемная для Банковой этническая группа — русины, которую центральная власть также не желает слушать. Мы попытались на месте разобраться, насколько острой стоит проблема самоопределения русинов в Закарпатской области.

Русины или Закарпатцы?

Русинами называют группу восточнославянского населения, проживающую на западной Украине, восточной Словакии, Сербской Воеводине, юго-восточной Польше, Венгрии и северо-западной Румынии.

Сами же русины неоднозначны в трактовке своего происхождения. Одни русинские организации причисляют себя к субэтносу украинцев, другие определяют себя самостоятельным народом, компактно проживающим на территории Украины, Словакии, Польши, Румынии и Сербии. Крупная диаспора русинов проживает в Канаде и США.

В 1992 и 2002 годах Закарпатский областной совет обращался к центральным властям Украины с просьбой признать русинов отдельной национальностью, а в начале 2007 года абсолютным большинством голосов принял аналогичное обращение к центральным органам власти и собственным решением признал русинов коренной национальностью Закарпатья.

В отличие от венгров, в Закарпатье по-прежнему нет средних школ или вузов с русинским языком обучения (работает несколько десятков воскресных школ), однако на нем издается периодическая пресса и литература.

Согласно переписи населения 2001 года, русинами себя признало не многим более 10 тыс. человек. Сами русинские организации считают, что данные переписи фальсифицировали. Мол, переписчики намерено не указывали слово "русин", записывая опрошенных в украинцы.

"В ходе переписи 2001 года русинам себя записали 386 тыс. закарпатцев, однако по итогам переписи оказалось, что тут проживает 10 тыс. русинов в качестве субэтноса украинцев. Никто русинов как отдельный народ не записывал. Наши права регулярно притесняются местной и центральной властью. Так, например, местные власти под предлогом ремонта отобрали у них Русинский дом, где происходили основные мероприятия русинских организаций", — заявил Ладислав Лецович, замглавы Народной Рады русинов Закарпатья.

РИА Новости Украина Русины Закарпатья

Тем не менее, данные переписи 2001 года позволяет Киеву игнорировать требования русинских организаций, заявляя, что такого народа не существует, а как субэтнос русины пользуются всеми возможными культурными правами.

В целом, ассимиляционные процессы, которые происходят в крае, не могли не отобразится на идентификации русинов. Местный язык сильно перемешался с западным наречием украинского и теперь составляет отдельный, так называемый закарпатский диалект, который сильно отличается от украинского и русского языка. Несколько раз я не смог понять, что мне говорят жители сел, особенно когда они говорили быстро. Вместе с тем, речь жителей Ужгорода, Мукачево и Чопа, особенно молодого возраста понять достаточно легко, хотя закарпатский акцент коренного населения отчетливо слышно.

Простому человеку достаточно сложно определить, является ли русинский отдельным языком, или диалектом украинского. Существует также литературный русинский язык на базе церковнословянского, но, как я понял, им редко кто пользуется.

Ассимиляционные процессы идут необратимо, и поэтому целиком понятно желание русинов сохранить свою самоидентификацию. Дело в том, что только Украина не признала русинов самостоятельным этносом. В настоящее время власти рассматривают русинов как этнографическую группу украинцев. Русины в Словакии, Польше, Венгрии, Чехии и Сербии давно официально признаны национальным меньшинством.

Попытки русинских организаций потребовать для народа национально-культурную автономию закончились провалом. Сейчас русинское национальное движение находится в подвешенном состоянии — как из-за давления Киева, который считает русинское политическое движение сепаратистским, так и из-за ассимиляционных процессов внутри русинов. Молодые русины предпочитают себя называть закарпатцами или украинскими закарпатцами, однако не русинами.

РИА Новости Украина Русины Закарпатья

"Для меня вопрос русинства — это вопрос спекулирования и зарабатывания денег. На русинах можно заработать грант, получить работу, или преподавание в Русинском университете в словацком городе Пряшево. Словацкие украинцы называются русинами. Пряшево является неформальной столицей русинов, регион так и называется Пряшевская русь. На противоположной части границы точно такая же местность, такие же названия в магазинах и такой же язык. Русины могут на своем зарабатывать, антирусины также могут зарабатывать — написать статью, вот есть якобы угроза русинства, и тоже заработать на этом политические и финансовые дивиденды. У нас здесь есть две партии ученых — одни русинов защищают, вторые антирусинов, и те и другие зарабатывают на этом", — заявил РИА Новости Украина местный политолог Виктор Пащенко.

Как живут русины?

Русины, которые сохранили свою национально-культурную идентичности, в основном проживают высоко в горах, занимаясь традиционными ремеслами — отгонным овцеводством, заготовкой древесины, охотой, сельским хозяйством. Посетив местный этнографический музей под открытым небом в Ужгороде (аналог киевского "Пирогово) я посмотрел на традиционные хаты закарпатских русин (лемки, бойки, долиняне). Они выглядят значительно проще, чем хаты низинных жителей (в основном, венгров), однако обладают уникальным внешним видом, а горные деревянные церкви стали известны на весь мир.

РИА Новости Украина Русины Закарпатья

Русины недовольны тем, как распоряжаются их землями местные и центральные власти. Массовая вырубка лесов и бесконтрольная лесозаготовка приводят к частым паводкам и оползням, исчезновению флоры и фауны региона. По мнению русинских организаций, незаконные лесозаготовки организовывают люди из Киева, туда же отправляются деньги от продажи леса. Поэтому русины требуют большей автономии и децентрализации, чтобы иметь возможность влиять на местную власть.

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Учитывая тот факт, что местные русины занимаются традиционными народными промыслами, а также зарабатывают на зеленом туризме, то не удивительно, что они на первое место ставят экологические проблемы.

РИА Новости Украина Русины Закарпатья

Региональная идентичность вместо национальной

У меня сложилось впечатление, что местных закарпатцев больше интересуют экономические проблемы, чем национальные.

Регион граничит с четырьмя странам, однако получает мизер от таможенных и налоговых платежей. Многие закарпатцы промышляют контрабандой и не довольны желанием Киева прибрать их "традиционный бизнес". Вместе с тем, регион, несмотря на некоторую схожесть с остальной западной Украиной, имеет и ряд отличий. Например, здесь почти не встретишь "бандеровские" красно-черные флаги, которых полно в селах соседней Львовской и Ивано-Франковской области. Тут значительно чаще можно услышать русскую речь, а в разговорах местных жителей почти не услышишь ура-патриотических ноток. Закарпатцы максимально дистанцировались от политики и "псевдопатриотизма", поэтому объединяются не под националистическими, а под региональными идеями.

"Есть местные украинцы, украинцы Закарпатья. Их называют или украинцами, или русинами, на этом часто спекулируют. Это украинцы с ментальностью закарпатцев, и есть украинцы с ментальностью Великой Украины, это обычно выходцы с соседних регионов страны. Внешне они не отличаются, однако по ценностным ориентирам они очень отличаются", — считает местный политолог Виктор Пащенко.