В администрации Закарпатья прокомментировали начало работы миссии ОБСЕ

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Закарпатская областная государственная администрация не располагает информацией об открытой в регионе миссии ОБСЕ, предложения об этом не поступали, заявил пресс-секретарь ОГА Ярослав Галас.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что по его просьбе ОБСЕ направило в Закарпатье 12 наблюдателей. До этого с подобной просьбой обращалось Общество венгерской культуры Закарпатья, обеспокоенное поджогом венгерского культурного центра в Ужгороде.

"Не было предложений к администрации об открытии постоянной мониторинговой миссии. И администрация не давала согласования", — заявил Галас в комментарии Hromadske. Он добавил, что, возможно, такое согласование не требуется, однако наблюдатели ОБСЕ "должны были бы поставить в известность" администрацию.

По информации Закарпатской облгосадминистрации, ближайший к региону офис миссии ОБСЕ находится в Ивано-Франковске.