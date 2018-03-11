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    Политика

    В администрации Закарпатья прокомментировали начало работы миссии ОБСЕ

    (обновлено: )91480
    Закарпатская областная государственная администрация считает, что наблюдатели ОБСЕ должны были поставить в известность региональные власти о начале своей работы.
    Закарпатье
    РИА Новости Украина

    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Закарпатская областная государственная администрация не располагает информацией об открытой в регионе миссии ОБСЕ, предложения об этом не поступали, заявил пресс-секретарь ОГА Ярослав Галас.

    Закарпатье
    РИА Новости Украина Николай Лаврентьев
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    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что по его просьбе ОБСЕ направило в Закарпатье 12 наблюдателей. До этого с подобной просьбой обращалось Общество венгерской культуры Закарпатья, обеспокоенное поджогом венгерского культурного центра в Ужгороде.

    "Не было предложений к администрации об открытии постоянной мониторинговой миссии. И администрация не давала согласования", — заявил Галас в комментарии Hromadske. Он добавил, что, возможно, такое согласование не требуется, однако наблюдатели ОБСЕ "должны были бы поставить в известность" администрацию.

    По информации Закарпатской облгосадминистрации, ближайший к региону офис миссии ОБСЕ находится в Ивано-Франковске.

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