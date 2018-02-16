наверх
16.02.201814:10
Курсы валют НБУ
  • USD26.76+ 0.11
  • EUR33.43+ 0.52
Рубрики
Ещё
    Политика

    Девять политсил потребовали вернуть Саакашвили в Украину

    Тема:

    Саакашвили в Одессе (310)

    (обновлено: )49521
    Партии считают, что выдворив Михаила Саакашвили, "власть совершила политическую расправу, нарушила права человека и нанесла огромный ущерб международной репутации Украины".
    Пресс-конференция Михаила Саакашвили в Варшаве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Девять украинских политических партий потребовали обеспечить возвращение экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в страну и дать ему возможность защитить свои права в украинских судах.

    Совместное заявление партий "Демократический альянс", "Гражданская позиция", "Народный контроль", "Европейская партия Украины", "Батькивщина", лидером которой является Юлия Тимошенко, а также "Объединение "Самопомощь", националистическая партия "Свобода", "Движение новых сил" и "Хвиля" опубликовал Саакашвили на своей странице в Facebook.

    "Мы требуем обеспечить возвращение Михаила Саакашвили в Украину, предоставив ему возможности защитить свои права и достоинство в украинских судах, в соответствии с нормами украинского законодательства и международного права… Мы призываем мировых лидеров и дипломатов дать принципиальную оценку политическим репрессиям, к которым прибегает украинская власть", — говорится в заявлении.

    Пресс-конференция Михаила Саакашвили в Варшаве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Саакашвили: главная грузинская проблема Порошенко
    Партии считают, что выдворив Саакашвили, "власть совершила политическую расправу, нарушила права человека и нанесла огромный ущерб международной репутации Украины". Они также заявили, что все чиновники, которые, по их мнению, нарушили закон при выдворении политика, "должны оказаться на скамье подсудимых".

    Читайте также: Европа вам рада. Банки и налоги: Украину могут поставить в угол

    В понедельник, 12 февраля, украинские пограничники задержали Саакашвили в киевском ресторане и вернули в Польшу, откуда он в сентябре прошлого года прибыл в Украину. Польская сторона приняла Саакашвили по реадмиссии. В Генпрокуратуре заверили, что операция Госпогранслужбы Украины по выдворению Саакашвили в Польшу стала для них неожиданностью, поскольку пограничники не предупреждали об этом ГПУ.

    Читайте также: После экстрадиции Саакашвили жди новых протестов — Макитра

    Как сообщалось, после информации о выдворении Саакашвили из Украины под Администрацией президента в Киеве произошли столкновения между его сторонниками и силовиками. Один из активистов был задержан.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаги стран-участниц Нормандской четверки
    Конференция в Мюнхене: Донбасс в центре внимания
    Геннадий Труханов
    Суд отпустил Труханова, радикалы против
    Олимпиада в Пхенчхане. Выступление украинских биатлонистов
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?
    Саакашвили засняли в аэропорту Мюнхена. Видео
    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?