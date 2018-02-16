Девять политсил потребовали вернуть Саакашвили в Украину

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Девять украинских политических партий потребовали обеспечить возвращение экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в страну и дать ему возможность защитить свои права в украинских судах.

Совместное заявление партий "Демократический альянс", "Гражданская позиция", "Народный контроль", "Европейская партия Украины", "Батькивщина", лидером которой является Юлия Тимошенко, а также "Объединение "Самопомощь", националистическая партия "Свобода", "Движение новых сил" и "Хвиля" опубликовал Саакашвили на своей странице в Facebook.

"Мы требуем обеспечить возвращение Михаила Саакашвили в Украину, предоставив ему возможности защитить свои права и достоинство в украинских судах, в соответствии с нормами украинского законодательства и международного права… Мы призываем мировых лидеров и дипломатов дать принципиальную оценку политическим репрессиям, к которым прибегает украинская власть", — говорится в заявлении.

Партии считают, что выдворив Саакашвили, "власть совершила политическую расправу, нарушила права человека и нанесла огромный ущерб международной репутации Украины". Они также заявили, что все чиновники, которые, по их мнению, нарушили закон при выдворении политика, "должны оказаться на скамье подсудимых".

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В понедельник, 12 февраля, украинские пограничники задержали Саакашвили в киевском ресторане и вернули в Польшу, откуда он в сентябре прошлого года прибыл в Украину. Польская сторона приняла Саакашвили по реадмиссии. В Генпрокуратуре заверили, что операция Госпогранслужбы Украины по выдворению Саакашвили в Польшу стала для них неожиданностью, поскольку пограничники не предупреждали об этом ГПУ.

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Как сообщалось, после информации о выдворении Саакашвили из Украины под Администрацией президента в Киеве произошли столкновения между его сторонниками и силовиками. Один из активистов был задержан.