наверх
12.02.201819:48
Курсы валют НБУ
  • USD27.06- 0.07
  • EUR33.21- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Госпогранслужба подтвердила выдворение Саакашвили в Польшу

    Тема:

    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше? (870)

    (обновлено: )3226616
    По данным Олега Слободяна, военнослужащие Госпогранслужбы совместно с представителями Миграционной службы и Национальной полиции уведомили Саакашвили о решении компетентного органа о его возвращении "в страну предыдущего пребывания".
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Государственная пограничная служба Украины подтвердила выдворение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в Польшу. Об этом заявил в понедельник советник главы ведомства Олег Слободян.

    "Сегодня, 12 февраля, военнослужащие Госпогранслужбы совместно с представителями Миграционной службы и Национальной полиции уведомили Саакашвили о решении компетентного органа о его возвращении в страну предыдущего пребывания", — написал Слободян на своей странице в Facebook.

    Олег Слободян/Facebook, 12 февраля 2018

    Саакашвили летом 2017 года прибыл в Украину из Польши.

    Смотрите также: Появилось видео задержания Саакашвили в киевском ресторане

    Депутат Верховной Рады Юрий Деревянко в понедельник сообщил, что Саакашвили задержали в ресторане "Сулугуни" в Киеве. Адвокат политика Павел Богомазов заявил, что Саакашвили задержала Государственная пограничная служба Украины. При этом второй защитник Руслан Чернолуцкий не исключил, что Саакашвили могут выдворить из Украины.

    Позже СМИ сообщили, что Саакашвили вылетел из Украины в 16:00.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Под АП митингуют сторонники Саакашвили. Видео
    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Киевляне несут цветы к посольству РФ после крушения Ан-148
    Авиакатастрофа Ан-148 в России
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?
    Глава миссии МВФ Рон ван Руден и премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    Новый транш: в ожидании чуда от МВФ