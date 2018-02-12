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    Саакашвили депортируют из Украины - СМИ

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    Приговор для Саакашвили: будет ли депортация? (861)

    (обновлено: )79741
    Высокопоставленный чиновник сообщил, что Михаила Саакашвили депортируют в Европу. Другой собеседник добавил, что "это называется реадмиссия — возвращение нелегала в страну, откуда он нелегально прибыл".
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Лидера "Движения новых сил", бывшего президента Грузии Михаил Саакашвили депортируют из Украины, сообщает ТСН со ссылкой на собственные источники.

    Видео задержания Михаила Саакашвили в киевском ресторане
    Появилось видео задержания Саакашвили в киевском ресторане

    "Да, это депортация. Депортация в Европу", — заявил высокопоставленный чиновник.

    При этом другой высокопоставленный источник сообщил, что Саакашвили депортируют не в Нидерланды, туда ведь он мог поехать только по собственному желанию.

    "Это называется реадмиссия — возвращение нелегала в страну, откуда он нелегально прибыл", — добавил собеседник.

    Это означает, что Саакашвили будет депортирован в Польшу, так как в Украину он прибыл из этой страны в сентябре 2017 года, прорвав границу.

    Смотрите также: Как Саакашвили протокол о прорыве границы вручали

    О задержании Саакашвили в киевском ресторане ранее сообщил соратник политика, депутат Верховной Рады Юрий Деревянко. СБ Украины, прокуратура и миграционная служба заявили, что не имеют отношения к задержанию. 

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