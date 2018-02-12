Саакашвили депортируют из Украины - СМИ

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Лидера "Движения новых сил", бывшего президента Грузии Михаил Саакашвили депортируют из Украины, сообщает ТСН со ссылкой на собственные источники.

"Да, это депортация. Депортация в Европу", — заявил высокопоставленный чиновник.

При этом другой высокопоставленный источник сообщил, что Саакашвили депортируют не в Нидерланды, туда ведь он мог поехать только по собственному желанию.

"Это называется реадмиссия — возвращение нелегала в страну, откуда он нелегально прибыл", — добавил собеседник.

Это означает, что Саакашвили будет депортирован в Польшу, так как в Украину он прибыл из этой страны в сентябре 2017 года, прорвав границу.

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О задержании Саакашвили в киевском ресторане ранее сообщил соратник политика, депутат Верховной Рады Юрий Деревянко. СБ Украины, прокуратура и миграционная служба заявили, что не имеют отношения к задержанию.