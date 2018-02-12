Польша не давала согласие на реадмиссию Саакашвили - адвокат

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Защита бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили заявила, что Польша не давала согласие на возвращение политика, поэтому процедура реадмиссии невозможна.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Юрий Деревянко заявил, что Саакашвили задержали в ресторане в Киеве. Адвокат политика Павел Богомазов сообщил, что Саакашвили задержала Государственная пограничная служба Украины. Второй защитник Руслан Чернолуцкий не исключает, что Саакашвили могут выдворить из Украины. При этом СМИ со ссылкой на источник сообщили, что Саакашвили уже вылетел из Украины в Польшу чартерным рейсом.

"Реадмиссия в Польшу невозможна, потому что Польша не дала согласия на возвращение его на ее территорию. Поэтому остается незаконное выдворение с применением непонятных вооруженных спецназовцев или преступных военных группировок, которые помогают власти это сделать", — цитирует партия Саакашвили "Движение новых сил" адвоката Чернолуцкого.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства, с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию. Ведомство отказало в рассмотрении данного заявления в связи с тем, что оно было подано не лично Саакашвили, а его представителями. Позже экс-президент Грузии повторно, на этот раз лично, подал заявление, однако ему также было отказано.