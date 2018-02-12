Саакашвили уже вылетел из Украины в Польшу - СМИ

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили уже вылетел из Украины в Польшу чартерным рейсом около 16.00, сообщает ТСН со ссылкой на источник.

"Саакашвили уже вылетел в Польшу. Политик улетел чартерным рейсом около 16.00 по киевскому времени", — говорится в сообщении.

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Депутат Верховной Рады Юрий Деревянко в понедельник сообщил, что Саакашвили задержали в ресторане "Сулугуни" в Киеве. Адвокат политика Павел Богомазов заявил, что Саакашвили задержала Государственная пограничная служба Украины. При этом второй защитник Руслан Чернолуцкий не исключает, что Саакашвили могут выдворить из Украины.