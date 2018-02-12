"Кричал. Его волокли". В ресторане рассказали о задержании Саакашвили

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Сотрудники столичного ресторана рассказали подробности того, как выглядело задержание бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

"Все произошло очень быстро, буквально минуты за две. Вломилось где-то человек 25, посадили охрану на пол у главного входа в ресторан, часть зашла сверху к столику на втором этаже, где сидел Саакашвили. Шли сразу целенаправленно к нему. Его заломали и вывели через черный ход. Больше никого не задерживали. В это время в ресторане были и другие посетители, все очень испугались", — рассказала официантка ресторана "Сулугуни" интернет-газете "Страна".

Сейчас ресторан работает в обычном режиме.

"Саакашвили кричал. Его выволокли по ступенькам. Он ничего не успел сделать. Стянули с лестницы и потянули на улице. Было много криков", — вспоминает администратор ресторана.

Также она отметила, что Саакашвили пытался убежать через кухню, но не успел.

О задержании Саакашвили в киевском ресторане ранее сообщил соратник политика, депутат Верховной Рады Юрий Деревянко. СБ Украины, прокуратура и миграционная служба заявили, что не имеют отношения к задержанию. Адвокаты политика подтвердили информацию о задержании.