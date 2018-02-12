наверх
12.02.201819:48
Курсы валют НБУ
  • USD27.06- 0.07
  • EUR33.21- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    "Кричал. Его волокли". В ресторане рассказали о задержании Саакашвили

    Тема:

    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше? (870)

    (обновлено: )130693
    В столичном ресторане сообщили, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пытался убежать через кухню, но не успел.
    На месте задержания Саакашвили
    strana.ua

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Сотрудники столичного ресторана рассказали подробности того, как выглядело задержание бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

    Торговля людьми и рабство
    Фото из открытых источников
    Торговля людьми и рабство: легко попасться, невозможно избавиться

    "Все произошло очень быстро, буквально минуты за две. Вломилось где-то человек 25, посадили охрану на пол у главного входа в ресторан, часть зашла сверху к столику на втором этаже, где сидел Саакашвили. Шли сразу целенаправленно к нему. Его заломали и вывели через черный ход. Больше никого не задерживали. В это время в ресторане были и другие посетители, все очень испугались", — рассказала официантка ресторана "Сулугуни" интернет-газете "Страна".

    Сейчас ресторан работает в обычном режиме.

    "Саакашвили кричал. Его выволокли по ступенькам. Он ничего не успел сделать. Стянули с лестницы и потянули на улице. Было много криков", — вспоминает администратор ресторана.

    Также она отметила, что Саакашвили пытался убежать через кухню, но не успел.

    О задержании Саакашвили в киевском ресторане ранее сообщил соратник политика, депутат Верховной Рады Юрий Деревянко. СБ Украины, прокуратура и миграционная служба заявили, что не имеют отношения к задержанию. Адвокаты политика подтвердили информацию о задержании.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Под АП митингуют сторонники Саакашвили. Видео
    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Киевляне несут цветы к посольству РФ после крушения Ан-148
    Авиакатастрофа Ан-148 в России
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?
    Глава миссии МВФ Рон ван Руден и премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    Новый транш: в ожидании чуда от МВФ