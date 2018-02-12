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    Кадыров неожиданно прокомментировал задержание Саакашвили

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    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше? (870)

    (обновлено: )104580
    Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что пока Михаил Саакашвили был лоялен к властям Украины, его воспринимали "в качестве яркой звезды", а когда политик создал оппозиционные силы, то "стал преступником".
    Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал задержание в Киеве бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили уроком для политика.

    "Михаил Саакашвили задержан в Киеве. Положили на пол. Пока он был лоялен к властям Украины, его воспринимали в качестве яркой звезды. Создал оппозиционные силы — стал преступником. Вот она, хваленая демократия — и урок для Саакашвили. Хотел осчастливить Украину, сбежав из Грузии!" — написал он в Twitter.

    Депутат Верховной рады Украины Юрий Деревянко в понедельник сообщил, что Саакашвили задержали в ресторане "Сулугуни" в Киеве. Адвокаты экс-президента Грузии заявили, что политика задержала Государственная пограничная служба, и не исключили, что его могут выдворить из Украины.

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