Кадыров неожиданно прокомментировал задержание Саакашвили

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал задержание в Киеве бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили уроком для политика.

"Михаил Саакашвили задержан в Киеве. Положили на пол. Пока он был лоялен к властям Украины, его воспринимали в качестве яркой звезды. Создал оппозиционные силы — стал преступником. Вот она, хваленая демократия — и урок для Саакашвили. Хотел осчастливить Украину, сбежав из Грузии!" — написал он в Twitter.

Михаил Саакашвили задержан в Киеве. Положили на пол. Пока он был лоялен к властям Украины, его воспринимали в качестве яркой заезды. Создал оппозиционные силы — стал преступником. Вот она хваленная демократия и урок для Саакашвили. Хотел осчастливить Украину, сбежав из Грузии! — Рамзан Кадыров (@RKadyrov) 12 февраля 2018 г.

Депутат Верховной рады Украины Юрий Деревянко в понедельник сообщил, что Саакашвили задержали в ресторане "Сулугуни" в Киеве. Адвокаты экс-президента Грузии заявили, что политика задержала Государственная пограничная служба, и не исключили, что его могут выдворить из Украины.