наверх
12.02.201819:47
Курсы валют НБУ
  • USD27.06- 0.07
  • EUR33.21- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Грузии прокомментировали задержание Саакашвили в Киеве

    Тема:

    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше? (870)

    (обновлено: )679
    Депутат грузинского парламента Гия Вольский заявил, что задержание Михаила Саакашвили произошло не на основании тех обвинений, которые были предъявлены ему в Грузии - "у Украины есть свои претензии в отношении Саакашвили".
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Депутат парламента Грузии Гия Вольский заявил, что экс-президент страны Михаил Саакашвили был задержан в Киеве не на основании тех обвинений, которые были предъявлены ему на родине.

    Видео задержания Михаила Саакашвили в киевском ресторане
    Появилось видео задержания Саакашвили в киевском ресторане

    Депутат Верховной Рады Юрий Деревянко в понедельник сообщил, что Саакашвили задержали в ресторане "Сулугуни" в Киеве. Адвокат политика Павел Богомазов заявил, что Саакашвили задержала Государственная пограничная служба Украины. При этом второй защитник Руслан Чернолуцкий не исключает, что Саакашвили могут выдворить из Украины.

    "Насколько мне известно, его задержание произошло не на основании тех обвинений, которые были предъявлены ему в Грузии. У Украины есть свои претензии в отношении Саакашвили. У нашего правосудия тоже есть проблемы в связи с ним, у общества есть множество вопросов", — заявил Вольский журналистам, комментируя задержание экс-президента.

    Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила экс-президенту обвинения по нескольким уголовным делам и неоднократно обращалась к украинской стороне с просьбой об экстрадиции Саакашвили.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Под АП митингуют сторонники Саакашвили. Видео
    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Киевляне несут цветы к посольству РФ после крушения Ан-148
    Авиакатастрофа Ан-148 в России
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?
    Глава миссии МВФ Рон ван Руден и премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    Новый транш: в ожидании чуда от МВФ