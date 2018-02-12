В Грузии прокомментировали задержание Саакашвили в Киеве

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Депутат парламента Грузии Гия Вольский заявил, что экс-президент страны Михаил Саакашвили был задержан в Киеве не на основании тех обвинений, которые были предъявлены ему на родине.

Депутат Верховной Рады Юрий Деревянко в понедельник сообщил, что Саакашвили задержали в ресторане "Сулугуни" в Киеве. Адвокат политика Павел Богомазов заявил, что Саакашвили задержала Государственная пограничная служба Украины. При этом второй защитник Руслан Чернолуцкий не исключает, что Саакашвили могут выдворить из Украины.

"Насколько мне известно, его задержание произошло не на основании тех обвинений, которые были предъявлены ему в Грузии. У Украины есть свои претензии в отношении Саакашвили. У нашего правосудия тоже есть проблемы в связи с ним, у общества есть множество вопросов", — заявил Вольский журналистам, комментируя задержание экс-президента.

Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила экс-президенту обвинения по нескольким уголовным делам и неоднократно обращалась к украинской стороне с просьбой об экстрадиции Саакашвили.