Саакашвили везут в аэропорт для высылки в Варшаву - соратница

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, по предварительным данным, везут в аэропорт "Борисполь", его намерены выслать из Украины в Варшаву (Польша), сообщила его соратница Елизавета Богуцкая.

"Предварительно, едем в аэропорт "Борисполь". Рейс на Варшаву в 17:25. Похоже, что Мишу хотят вывезти этим рейсом. Одновременно надо контролировать западное направление. Будем блокировать дороги. Всеобщая мобилизация", — написала она в понедельник на своей странице в Facebook.

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По ее словам, Саакашвили был "похищен "инкассаторами" и вывезен бусами Фольксваген белого цвета в неизвестном направлении".

"Будем блокировать аэропорт", — добавила она.

Liza Bogutskaya/Facebook, 12 февраля 2018

О задержании Саакашвили в киевском ресторане ранее сообщил соратник политика, депутат Верховной Рады Юрий Деревянко. СБ Украины, прокуратура и миграционная служба заявили, что не имеют отношения к задержанию. Адвокаты политика подтвердили информацию о задержании.