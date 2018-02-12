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    Адвокаты сообщили детали задержания Саакашвили

    Тема:

    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше? (861)

    (обновлено: )52702
    По словам адвоката Павла Богомазова, Михаила Саакашвили в понедельник задержала Государственная пограничная служба Украины. Куда его повезли, не известно.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Павел Богомазов заявил, что политика задержала Государственная пограничная служба Украины.

    Видео задержания Михаила Саакашвили в киевском ресторане
    Появилось видео задержания Саакашвили в киевском ресторане

    "Задержали пограничники, куда его повезли, пока не известно", — заявил Богомазов РИА Новости в понедельник.

    В свою очередь адвокат Руслан Чернолуцкий опасается, что Саакашвили задержали с целью выдворения из Украины.

    "(В задержании — Ред.) есть признаки незаконного выдворения, но это все незаконно, потому что оснований для выдворения нет", — сказал адвокат агентству.

    О задержании Саакашвили в киевском ресторане ранее сообщил соратник политика, депутат Верховной Рады Юрий Деревянко. СБ Украины, прокуратура и миграционная служба заявили, что не имеют отношения к задержанию. 

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