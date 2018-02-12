Адвокаты сообщили детали задержания Саакашвили

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Павел Богомазов заявил, что политика задержала Государственная пограничная служба Украины.

"Задержали пограничники, куда его повезли, пока не известно", — заявил Богомазов РИА Новости в понедельник.

В свою очередь адвокат Руслан Чернолуцкий опасается, что Саакашвили задержали с целью выдворения из Украины.

"(В задержании — Ред.) есть признаки незаконного выдворения, но это все незаконно, потому что оснований для выдворения нет", — сказал адвокат агентству.

О задержании Саакашвили в киевском ресторане ранее сообщил соратник политика, депутат Верховной Рады Юрий Деревянко. СБ Украины, прокуратура и миграционная служба заявили, что не имеют отношения к задержанию.