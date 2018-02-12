Саакашвили поделился интересной историей о его прабабушке и Сталине

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что его прабабушка спасла Иосифа Сталина. Об этом он сообщил в Facebook после просмотра фильма Смерть Сталина в воскресенье, 11 февраля.

Читайте также: Корнейчук: Саакашвили помогает власти выпустить "лишний пар"

"Моя прабабушка Тамара рассказывала мне, как спасала Сталина от царских жандармов, выводила его за руку из дома ее отца — богатого промышленника, а Сталин за добро ее семьи отплатил конфискацией имущества и уничтожением ее отца и брата", — написал Саакашвили.

Политик также отметил, что его учитель английского Гела Чарквиани часто бывал у Сталина в течение "нескольких лет до смерти вождя".

"И ситуация, которую он описывал, очень похожа на ту, которая показана в фильме", — сказал Саакашвили.

Ранее Миграционная служба Украины отклонила запрос Саакашвили на предоставление статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. Суд признал это решение законным. Саакашвили подал апелляцию, однако апелляционный суд подтвердил такое решение суда первой инстанции. Защита политика подала кассационную жалобу в Верховный суд Украины на решение судов первой и апелляционной инстанций. Миграционная служба ранее выдала Саакашвили документ, временно подтверждающий его легальное пребывание в Украине.

Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила экс-президенту обвинения по нескольким уголовным делам и неоднократно обращалась к украинской стороне с просьбой об экстрадиции Саакашвили.