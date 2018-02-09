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    Политика

    Порошенко подписал указ о противодействии "информационной агрессии" России

    (обновлено: )35008
    Глава государства ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 января 2018 года "О дополнительных мерах относительно противодействия информационной агрессии Российской Федерации".
    Петр Порошенко
    Украинское фото

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, который утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) "о дополнительных мерах относительно противодействия информационной агрессии Российской Федерации", говорится в обнародованном указе президента на его сайте.

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    УНИАН
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    "Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 января 2018 года "О дополнительных мерах относительно противодействия информационной агрессии Российской Федерации" (прилагается, для служебного пользования)", — говорится в указе.

    Также в документе указано, что контроль выполнения указа возлагается на секретаря СНБО Александра Турчинова.

    Указ вступает в силу со дня его опубликования.

    В чем состоит суть принятого решения, не сообщается.

    Накануне спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором", документ передан на подпись президенту Петру Порошенко.

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