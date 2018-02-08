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    Россия заявляет о резком росте оборота торговли с Украиной в 2017 году

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    Российская Федеральная таможенная служба опубликовала последние данные о товарообороте с Украиной. За 2017 год он вырос более, чем на 25 процентов - до 12,8 миллиардов долларов.
    Товары из Российской Федерации
    RIA News Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Оборот внешней торговли между Россией и Украиной в 2017 году увеличился на 25,6% по сравнению с 2016 годом, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

    По последним подсчетам российских таможенников, оборот составил 12,855 миллиарда долларов.

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    Экспорт из РФ в Украину составил 7,943 миллиарда долларов (рост на 25,2%), импорт РФ из Украины — 4,912 миллиарда долларов (рост на 26,2%).

    Доля Украины в общем обороте внешней торговли РФ за 2017 год не изменилась — 2,2%.

    Ранее сообщалось, что по итогам 10 месяцев 2017 года оборот внешней торговли между Россией и Украиной показал рост на 23,1%.

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