Торговля Украины с РФ в 2017 году росла быстрее, чем с Евросоюзом - СМИ

КИЕВ, 2 дек — РИА Новости Украина. Суммарный товарооборот между Украиной и Россией в январе-ноябре 2017 года увеличился на 28,6%, до $9,36 млрд, с Евросоюзом – на 27,6%, до $29,28 млрд.

Так импорт российских товаров в Украину за 11 месяцев прошлого года вырос на 38,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до $6,3 млрд, тогда как экспорт товаров в РФ за указанный период вырос на 11,9% – до $3,06 млрд, сообщает Апостроф со ссылкой на данные НБУ.

В то же время экспорт товаров из Украины в ЕС увеличился на 32,7% – до $12,77 млрд грн, импорт – на 23,9%, до $16,51 млрд.

По данным НБУ, доля России в экспорте товаров из Украины в январе-ноябре-2017 сократилась с 9,1% до 8,5%, в импорте – увеличилась с 12,6% до 14,3%. При этом доля экспорта в ЕС возросла с 31,9% до 35,3%, импорта – с 36,9% до 37,5%.

В целом, согласно данным регулятора, экспорт товаров из Украины за январь-ноябрь 2017 года вырос на 20,1% – до $36,19 млрд, импорт – на 21,8%, до $44,03, а негативное сальдо ухудшилось на 30,2% – до $7,84 млрд.

Ранее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко связал рост товарооборота между Украиной и Россией с ростом мировой экономики. По его словам, санкции не касаются экспорта и импорта товаров, а относятся, прежде всего, к рынкам капитала. Исключение составляют только продовольственные товары, на торговлю которыми были установлены эмбарго со стороны Киева и Москвы.