Тиллерсон: без мирной ситуации в Украине - дела с РФ "вестись не будут"

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. США не питают иллюзий относительно "режима" в России, с которым Вашингтон имеет дело, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Что касается России, то у нас нет иллюзий относительно режима, с которым мы имеем дело. В настоящее время у Соединенных Штатов плохие отношения с возрождающейся Россией, которая в последнее десятилетие вторглась в соседние страны — Грузию и Украину и подорвала суверенитет западных стран, вмешиваясь в наши и другие выборы", — говорится в статье госсекретаря США, опубликованной в New York Times.

Он заявил, что "без мирного разрешения ситуации в Украине", что, по его словам, "должно начаться с соблюдения Россией минских договоренностей", с Москвой нельзя будет "вести дела в привычном режиме".

Президент Петр Порошенко ранее подписал указ о введении с 2018 года биометрического контроля для иностранцев на границе. Он поручил также усовершенствовать законодательство о порядке регистрации иностранцев, разработать механизм предварительного информирования иностранцами о въезде в Украину, а также обновить перечень государств миграционного риска, внеся в него Россию.