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28.12.201711:52
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    Тиллерсон: без мирной ситуации в Украине - дела с РФ "вестись не будут"

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    Как отметил Рекс Тиллерсон, без мирного разрешения ситуации в Украине, что, по его словам, должно начаться с соблюдения Россией минских договоренностей, с Москвой нельзя будет "вести дела в привычном режиме".
    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. США не питают иллюзий относительно "режима" в России, с которым Вашингтон имеет дело, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

    "Что касается России, то у нас нет иллюзий относительно режима, с которым мы имеем дело. В настоящее время у Соединенных Штатов плохие отношения с возрождающейся Россией, которая в последнее десятилетие вторглась в соседние страны — Грузию и Украину и подорвала суверенитет западных стран, вмешиваясь в наши и другие выборы", — говорится в статье госсекретаря США, опубликованной в New York Times.

    Он заявил, что "без мирного разрешения ситуации в Украине", что, по его словам, "должно начаться с соблюдения Россией минских договоренностей", с Москвой нельзя будет "вести дела в привычном режиме".

    Президент Петр Порошенко ранее подписал указ о введении с 2018 года биометрического контроля для иностранцев на границе. Он поручил также усовершенствовать законодательство о порядке регистрации иностранцев, разработать механизм предварительного информирования иностранцами о въезде в Украину, а также обновить перечень государств миграционного риска, внеся в него Россию.

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