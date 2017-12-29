Студентам Украины запретили пользоваться сайтами РФ

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Министерство образования Украины поручило ограничить доступ к доменным зонам.ru и.ру высшим учебным заведениям и другим учреждениям в своем подчинении, соответствующее поручение опубликовало издание "Украинская правда".

Как сообщает "Украинская правда", ограничения доступа к доменным зонам.ru и.ру должно не допустить "ущерба интересам Украины в информационной безопасности". Указывается, что ограничения касается всех случаев, кроме исключительных ситуаций, когда доступ предоставляется определенному кругу сотрудников.

По данным издания, все министерства получили соответствующие поручения от Кабмина.

В мае президент Украины утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В частности, в стране запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу 17 мая. В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации.