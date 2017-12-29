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29.12.201714:19
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    Общество

    Студентам Украины запретили пользоваться сайтами РФ

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    Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты (502)

    (обновлено: )417116
    Как отмечается, ограничения доступа к доменным зонам .ru и .ру должно не допустить "ущерба интересам Украины в информационной безопасности". Все министерства получили соответствующие поручения от Кабмина.
    Студенты на лекции
    sq.com.ua

    КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Министерство образования Украины поручило ограничить доступ к доменным зонам.ru и.ру высшим учебным заведениям и другим учреждениям в своем подчинении, соответствующее поручение опубликовало издание "Украинская правда".

    Как сообщает "Украинская правда", ограничения доступа к доменным зонам.ru и.ру должно не допустить "ущерба интересам Украины в информационной безопасности". Указывается, что ограничения касается всех случаев, кроме исключительных ситуаций, когда доступ предоставляется определенному кругу сотрудников.

    По данным издания, все министерства получили соответствующие поручения от Кабмина.

    В мае президент Украины утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В частности, в стране запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу 17 мая. В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации.

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