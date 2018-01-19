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    Кубив: торговля с неподконтрольной частью Донбасса лежит в рамках закона - Кубив

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    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше? (350)

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    Первый вице-премьер Украины считает, что торговые отношения Донбассом поддерживают целостность Украины и соответствуют законодательству.
    Премьер Владимир Гройсман, первый вице-премьер, министр экономического развития и торговли Степан Кубив во время заседания Кабмина
    УНИАН

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Торговля с неподконтрольными территориями в Донецкой и Луганской областях находится в рамках законодательства Украины, заявил первый вице-премьер Степан Кубив.

    Во время заседания Верховной Рады народный депутат Егор Соболев попросил членов правительства прокомментировать, как будет проходить торговля с Россией и неподконтрольными территориями после принятия закона о реинтеграции Донбасса.

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    "Торговля, которая сегодня есть в Украине, во-первых, соответствует законодательству, во-вторых — целостности Украины, а, в-третьих, мы говорим о гражданах, которые сегодня проживают на территории Украины", — сказал Кубив в Верховной Раде, отвечая на вопрос Соболева.

    Напомним, 18 января парламент принял в целом президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". Такое решение в четверг поддержали 280 парламентариев.

    Инфографика. Торговля Украины с "агрессором" растет быстрее, чем с Европой

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