Кубив: торговля с неподконтрольной частью Донбасса лежит в рамках закона - Кубив

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Торговля с неподконтрольными территориями в Донецкой и Луганской областях находится в рамках законодательства Украины, заявил первый вице-премьер Степан Кубив.

Во время заседания Верховной Рады народный депутат Егор Соболев попросил членов правительства прокомментировать, как будет проходить торговля с Россией и неподконтрольными территориями после принятия закона о реинтеграции Донбасса.

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"Торговля, которая сегодня есть в Украине, во-первых, соответствует законодательству, во-вторых — целостности Украины, а, в-третьих, мы говорим о гражданах, которые сегодня проживают на территории Украины", — сказал Кубив в Верховной Раде, отвечая на вопрос Соболева.

Напомним, 18 января парламент принял в целом президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". Такое решение в четверг поддержали 280 парламентариев.

Инфографика. Торговля Украины с "агрессором" растет быстрее, чем с Европой