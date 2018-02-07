Как обвал на фондовой бирже США отразится в Украине

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Около пятисот самых богатых людей мира за день потеряли 114 миллиардов долларов, о чем свидетельствуют данные индекса BBI (Billionaires Index), который опубликовало агентство Bloomberg. Так, в понедельник, 6 февраля, во время торгов на Нью-Йоркской бирже основной промышленный индекс Dow Jones упал более чем на тысячу пунктов. Это самое сильное падение главного фондового индекса США за одни сутки со времен финансового кризиса 2008 года.

Американские телеканалы, транслировавшие выступление президента в прямом эфире, прервали трансляцию, чтобы сообщить о рекордном падении фондового индекса. Причина простая – инвесторы опасались увеличения инфляции.

Согласно опубликованному рейтингу, больше всего обеднел третий в списке самых богатых людей мира — Уоррен Баффет — 5,1 млрд долларов. Второе место занял основатель Facebook Марк Цукерберг, который потерял 3,6 млрд долларов. Основатель же компании Amazon Джефф Безос занял третье место с минус 3,3 млрд долларов.

Чем грозит Украине такой обвал американской фондовой биржи, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал экономический эксперт Борис Кушнирук.

(текст публикуется на языке оригинала)

Наскільки дійсно важливий цей обвал на американських біржах?

— По-перше, цей термін, що там хтось щось втратив, є доволі умовним. От уявіть собі, що у Вас є будинок, і тут вчора його ціна обвалилася. Наприклад, будинок коштував 100 тисяч, зараз коштує 50 тисяч. Але на наступний день знову 100 тисяч. То Ви зростали і падали у ваших доходах? Ні, у вас як був будинок, так і є. Так і у цих мільярдерів: у них були акції, вони в них і залишилися. Вони їх не продавали. Просто на якийсь день відбувається зміна вартості їх активів, а у вівторок вона змінилася знову. І у вівторок було доволі значне підвищення вартості активів на біржах. Тому я можу вважати, що це просто така корекція, про більш серйозну кризу поки що не йдеться.

Чому тоді такий галас у ЗМІ піднявся навколо цього падіння?

— Індекси на ринках у США росли уже декілька років поспіль, то вони досягли найвищих показників. А коли відбувся обвал, то номінально це був найбільший обвал за всю історію американської біржі. Хоча у відсотковому відношенні він не був таким значним. І це був показник приблизно 2011 року. Але знову ж таки, якщо брати вівторок, то індекс виріс. Доу Джонс виріс на кілька пунктів, і це був найбільший за декілька років такий розрив по росту активів. Тому це такі відносні коливання. Крім того, певна корекція, безперечно, очікувалася. Тому що не може так бути, щоб цей Доу Джонс ріс без кінця. Має відбутися певна корекція ціни, і я думаю, що на біржах інших країн теж може відбуватися певна корекція, але я поки що не бачу якихось суттєвих причин для того, щоб казати, що йдеться про новий етап глобальної кризи, в якому ми фактично знаходимося з 2007 року.

Для України це має якесь значення? Це якимось чином відобразиться на нашій економіці?

— Подивимося протягом певної кількості днів, тому що тільки тоді стане зрозуміло, чи будуть ще відбуватися коливання. Де може бути корекція? По-перше, може почати знижуватися ціна на сировинні товари. Якщо це відбудеться, то в цьому випадку, оскільки ми безперечно залежимо від експорту аграрної продукції, загрози для нас існують з точки зору того, що дохідність наших основних експортерів може впасти. Чому відбулося падіння Доу Джонса? Є також ринок боргових цінних паперів. І всі ведуть розмову про те, що в найближчий час може відбутися підвищення облікової ставки, а це буде означати, що інвестори підуть у борги, а боргові цінні папери подорожчають. І процентні ставки там подорожчають. То ж якщо Україна буде виходити на ринок зовнішніх запозичень, то їй це буде обходитися дорожче.

Деякі американські ЗМІ вже встигли звинуватити Дональда Трампа в тому, що він міг спровокувати таку ситуацію на біржах, коли говорив, що під час його президентства індекси зростають, а економіка демонструє рекордні показники.

— Я би так не перебільшував. Хоча, безперечно, він своїми заявами інколи лякає інвесторів у різний спосіб, йдеться про компанії того чи іншого сегменту. Його заяви доволі суттєво впливали на настрої інвесторів. Але я би не перебільшував вплив його слів на те, що відбулася така доволі суттєва встряска, яку ми побачили у понеділок та вівторок.

Також ЗМІ звертають увагу на збільшення кількості робочих місць останнім часом у США. Зарплата зростає, що створює занепокоєння щодо зростанні інфляції. Цим нібито також не задоволені інвестори. Наскільки такі фактори можуть впливати?

— Підвищення облікової ставки, безперечно, стимулюватиме перетікання фондових капіталів з ринку акцій у ринок боргових цінних паперів. Хоча, якщо брати економіку США, то вона знаходиться у більш-менш непоганому стані. І я принаймні на сьогодні не бачу підстав казати, що є підґрунтя для дестабілізації і до нової хвилі кризи.

Чи могли штучно спровокувати таке падіння для того, щоб викликати паніку і заробити на цьому?

— Зрозумійте правильно, є штучне падіння, яке незаконне, це теж можливо. Але принаймні, поки що немає підстав для того, щоб це сказати. І є звичайна біржова гра, і зрозуміло, що чим більше коливання, тим більше хтось виграє, а хтось програє. А для того, щоб стверджувати, що була якась незаконна штучна гра учасників, то поки що такої інформації немає. Як це зазвичай відбувається? Вкидається заздалегідь недостовірна інформація з якогось питання, і це може обрушувати фондовий ринок чи сегмент фондового ринку, коли ціна акцій може зростати чи падати. Принаймні, жодної такої інформації з цього приводу не було, що хтось спровокував саме своїми заявами чи якоюсь інформацією спровокував дестабілізацію ринку.

Напомним, экономический эксперт Максим Праздников ранее высказал мнение, что Украине выдают самые дорогие кредиты в мире.