Из Украины было ввезено 864,264 тысячи тонн соли (49,1% в общем объеме импорта) на 16,856 миллиона долларов. Из Беларуси в РФ в 2015 году привезли 646,334 тысячи тонн соли (36,7%) на 36,707 миллиона долларов.
Таможенные органы РФ усилили контроль в пунктах пропуска на границе с Украиной, при проведении досмотра задерживается оружие, наркотики и запрещенная к распространению литература, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС).
Россия полностью не выйдет из системы МДП (международные дорожные перевозки, TIR), несмотря на расторжение ФТС РФ с 1 декабря 2013 года гарантийного соглашения с Ассоциацией международных автоперевозчиков; книжки МДП.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".