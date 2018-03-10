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    Федеральная таможенная служба РФ

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 19
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    Товары из Российской Федерации
    Россия заявляет о резком росте оборота торговли с Украиной в 2017 году
    11:03 08.02.2018
    730
    Российская Федеральная таможенная служба опубликовала последние данные о товарообороте с Украиной. За 2017 год он вырос более, чем на 25 процентов - до 12,8 миллиардов долларов.
    Флаги Украины и России. Архивное фото
    В России заявили о существенном росте товарооборота с Украиной
    16:21 16.01.2018
    346
    По данным Федеральной таможенной службы РФ, экспорт из России в Украину составил 7,047 миллиарда долларов (рост на 22,6%), импорт в РФ из Украины — 4,365 миллиарда долларов (рост на 26,3%).
    Денежные купюры и монеты России и Украины
    Оборот торговли между РФ и Украиной в январе-августе существенно вырос
    16:56 12.10.2017
    723
    Согласно данным Федеральной таможенной службы России, экспорт из РФ в Украину составил 4,678 миллиарда долларов, рост на 23,4%.
    Денежные купюры и монеты России и Украины
    Оборот торговли между РФ и Украиной вырос
    15:11 11.05.2017
    808
    Согласно данным Федеральной таможенной службы России, экспорт из РФ в Украину составил 1,606 миллиарда долларов, импорт в РФ с Украины - 981,9 миллиона долларов.
    Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ. Архивное фото
    Половину импортной соли РФ получает из Украины
    15:56 13.09.2016
    368
    Из Украины было ввезено 864,264 тысячи тонн соли (49,1% в общем объеме импорта) на 16,856 миллиона долларов. Из Беларуси в РФ в 2015 году привезли 646,334 тысячи тонн соли (36,7%) на 36,707 миллиона долларов.
    Пункт таможенного оформления. Архив
    Почти 5 тыс тонн санкционной продукции нашли в РФ с ноября 2015 года
    04:26 25.04.2016
    102ЗСТ с ЕС и торговые эмбарго
    По информации СМИ, почти 5 тысяч тонн санкционной продукции нашли в России специалисты Федеральной таможенной службы, Россельхознадзора и МВД РФ с конца ноября 2015 года.
    Андрей Бельянинов. Архивное фото
    Глава ФТС: транзит товаров из Украины через РФ не останавливался после 1 января
    13:22 12.01.2016
    853ЗСТ с ЕС и торговые эмбарго
    По словам главы ведомства Андрея Бельянинова, за 10 дней текущего года прошло всего 12 машин транзита, транзит в другие страны через российско-украинскую границу остался.
    Уголь
    РФ прекратила поставлять уголь в Украину в отместку за Крым - СМИ
    11:18 25.11.2015
    1045Энергетика Украины в режиме ЧП.
    В пресс-службе Федеральной таможенной службы заявили, что "не располагают информацией по вопросу", а в ОАО "Российские железные дороги" заверили, что ограничений поставок в Украину нет.
    Госпредприятие Артемсоль
    ФТС ограничила поставки в РФ техсоли украинского ГП "Артемсоль"
    06:58 05.08.2015
    281
    Как сообщают источники в Роспотребнадзоре, за последние месяцы таможенная служба и санитарное ведомство фиксировали случаи импорта из Украины пищевой соли под видом технической.
    Работа таможенного пункта, архивное фото
    Россия запретила ввоз украинской древесины
    06:20 10.10.2014
    2106Отношения Украины и России
    В Роспотребнадзоре заявили, что древесно-стружечные плиты компании "Кроно-Украина" имеют якобы повышенное содержание формальдегида.
    Нефтепровод
    Таможенники РФ перекрыли канал незаконной перекачки топлива в Украину
    14:25 02.06.2014
    17
    Южная оперативная таможенная служба вместе с сотрудниками ФСБ России перекрыли в Ростовской области нелегальный трубопровод для перекачки дизельного топлива в Украину.
    Украина и Россия
    Товарооборот России с Украиной в январе-феврале сократился на 10,5%
    16:15 07.04.2014
    8Отношения Украины и России
    Торговый оборот России с Украиной в январе-феврале текущего года составил 5,277 миллиарда долларов, что на 10,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (5,893 миллиарда долларов).
    Здание Федеральной таможенной службы .
    Таможенная служба РФ создала отделения в Симферополе и Севастополе
    15:39 26.03.2014
    144Референдум в Крыму
    Таможенная служба России создала отделения в Симферополе и Севастополе с прямым подчинением Федеральной таможенной службе РФ, сообщил глава ФТС Андрей Бельянинов.
    Дмитрий Медведев
    ФТС обеспечит беспрепятственное движение товаров на границе РФ в Крыму
    14:08 24.03.2014
    8Присоединение Крыма к РФ
    Федеральная таможенная служба должна обеспечить беспрепятственное движение товаров через новую российскую границу в Крыму, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
    Таможенный пункт пропуска на российско-украинской границе
    Таможенники РФ изымают у граждан Украины книги Гитлера и оружие
    10:38 21.03.2014
    17Отношения Украины и России
    Таможенные органы РФ усилили контроль в пунктах пропуска на границе с Украиной, при проведении досмотра задерживается оружие, наркотики и запрещенная к распространению литература, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС).
    Пункт таможенного оформления. Архив
    Россия не собирается полностью выходить из системы МДП с 1 декабря
    16:30 29.11.2013
    14
    Россия полностью не выйдет из системы МДП (международные дорожные перевозки, TIR), несмотря на расторжение ФТС РФ с 1 декабря 2013 года гарантийного соглашения с Ассоциацией международных автоперевозчиков; книжки МДП.
    Пограничный пункт пропуска
    Таможня РФ: пропускная способность границе с Украиной восстановлена
    09:15 06.11.2013
    70
    Пропускная способность пунктов пропуска на российско-украинской границе полностью восстановлена, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС).
    Сотрудники Федеральной таможенной службы России
    В Федеральную таможенную РФ службу пришли с обысками
    15:03 21.08.2013
    2
    Оперативно-следственные действия в штаб-квартире центрального аппарата Федеральной таможенной службы проводились с нарушением норм и требований закона с неизвестной таможенникам целью.
    Граница Украины с Россией
    Таможня РФ заявляет, что не нарушала обязательств в ситуации с Киевом
    17:23 16.08.2013
    16Проблема с экспортом украинских товаров в Россию
    Федеральная таможенная служба (ФТС) России, ужесточая контроль за украинским экспортом, действовала в рамках своей компетенции и не нарушала никаких международных обязательств.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Товары из Российской Федерации
    Россия заявляет о резком росте оборота торговли с Украиной в 2017 году
    11:03 08.02.2018
    730
    Российская Федеральная таможенная служба опубликовала последние данные о товарообороте с Украиной. За 2017 год он вырос более, чем на 25 процентов - до 12,8 миллиардов долларов.
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