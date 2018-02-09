В Украине назвали число запрещенных за год российских фильмов

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило показ 22 российских фильмов и разрешило прокат в кинотеатрах шести российских фильмов в 2017 году, передает информагентство "Украинские новости" со ссылкой на ответ Госкино на запрос агентства.

"Общее количество фильмов производства Российской Федерации, которые прошли экспертную комиссию по вопросам распространения и демонстрирования Госкино, составляет 48 названий, из них запрещено 22 фильма", — говорится в сообщении ведомства.

В то же время в 2017 году выданы государственные удостоверения на право распространения и демонстрации для кинотеатрального права на территории Украины шести российским фильмам.

Сообщается, что всего за прошлый год государственные удостоверения на право распространения и демонстрации для кинотеатрального права на территории Украины получили 302 фильма.

В конце минувшего года сообщалось, что Госагентство Украины по вопросам кино с 2014 года запретило к показу 646 фильмов и сериалов, в том числе российского производства.

В 2015 году в Украине вступил в силу закон, который позволяет запретить показ фильмов, сериалов и трансляцию песен, "пропагандирующих" силовые структуры России. Вице-премьер по гуманитарным вопросам, министр культуры Украины Вячеслав Кириленко заявлял, что запрет касается всех "милитаристских" фильмов и сериалов, выпущенных после 1991 года, а также всей российской теле- и кинопродукции, созданной после 2014 года.