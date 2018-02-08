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    Политика

    Бывший генпрокурор вступил в БПП

    (обновлено: )46602
    Бывший генеральный прокурор Виталий Ярема вступил в политическую партию "Блок Петра Порошенко "Солидарность" и занял пост заместителя главы Киевской территориальной организации партии.
    Виталий Ярема вступил в БПП, 7 февраля 2018
    kyiv-oblast.solydarnist.org

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Виталий Ярема, занимавший должность генерального прокурора Украины с 19 июня 2014 года по 10 февраля 2015 года, вступил в политическую партию "Блок Петра Порошенко "Солидарность" и стал замглавы Киевской территориальной организации партии, сообщает пресс-служба политсилы.

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    Соответствующее решение было принято в среду, 7 февраля, на конференции облорганизации.

    "Виталий Григорьевич имеет большой управленческий опыт, имеет активную гражданскую позицию и принимал активное участие в Революции Достоинства. Я вижу Виталия Григорьевича в должности своего заместителя в территориальной организации партии", — заявил народный депутат, председатель Киевской территориальной организации партии Игорь Кононенко.

    Ярему сняли с поста генерального прокурора страны в феврале 2015 года.

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