Бывший генпрокурор вступил в БПП

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Виталий Ярема, занимавший должность генерального прокурора Украины с 19 июня 2014 года по 10 февраля 2015 года, вступил в политическую партию "Блок Петра Порошенко "Солидарность" и стал замглавы Киевской территориальной организации партии, сообщает пресс-служба политсилы.

Соответствующее решение было принято в среду, 7 февраля, на конференции облорганизации.

"Виталий Григорьевич имеет большой управленческий опыт, имеет активную гражданскую позицию и принимал активное участие в Революции Достоинства. Я вижу Виталия Григорьевича в должности своего заместителя в территориальной организации партии", — заявил народный депутат, председатель Киевской территориальной организации партии Игорь Кононенко.

Ярему сняли с поста генерального прокурора страны в феврале 2015 года.