Бандера раздора. В Раде предложили отозвать посла из Польши

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук предлагает отозвать украинского посла из Польши для проведения консультаций из-за принятого польским Сеймом закона об ответственности за пропаганду "бандеровской идеологии".

Сенат (верхняя палата парламента) Польши принял закон об уголовной ответственности за пропаганду "идеологии украинских националистов", "Волынской резни" и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. Закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию не только в Украине, но и в Израиле. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать. Следующим шагом в принятии закона будет его подписание президентом Польши Анджеем Дудой.

"Украинское государство должно жестко отреагировать на принятие Сенатом Польши так называемого закона о запрете "бандеровской идеологии". Предлагаю как можно быстрее отозвать украинского посла из Польши для проведения консультаций", — написал Мосийчук в четверг в Facebook.

Также, по мнению депутата, парламент и правительство должны рассмотреть ряд законодательных инициатив, которые "станут помехой польскому шовинизму" — в частности, об осуждении "оккупации Польшей" западных украинских земель между Первой и Второй мировыми войнами.

Игорь Мосийчук/Facebook, 1 февраля 2018

Мосийчук считает необходимым безотлагательно провести консультации с Израилем и США, которые тоже осуждают принятие этого закона. "Мы за дружбу и взаимопонимание с польским народом, но мы категорически против шовинизма, который навязывают польскому обществу отдельные польские политики. Так в свое время начинался нацизм в Германии", — считает депутат.

В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации ОУН-УПА, а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.

Ранее председатель комитета по иностранным делам Верховной Рады Анна Гопко заявила, что Польша переходит "красную черту" в добрососедских отношениях с Украиной и "скатывается к диктату", а народный депутат Украины, глава парламентского комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий счел, что Варшава "еще больше изолирует себя" в международной политике. В свою очередь президент Украины Петр Порошенко назвал неприемлемым принятый Сенатом Польши закон об ответственности за пропаганду "бандеровской идеологии" и призывал Варшаву к диалогу, подчеркнув, что "историческая правда требует откровенного разговора и диалога, а не запретов".