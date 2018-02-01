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    Польша превращается "в маргинальную пророссийскую марионетку" - нардеп

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    Украина - Польша: мосты почти сожжены (364)

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    Николай Княжицкий выразил сожаление, что "дружественная нам Польша" еще больше изолирует себя и в Европейском союзе, и в международной политике, "фактически оправдывая фашизм".
    Флаг Польши
    RIA News Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Народный депутат Украины, глава парламентского комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий сожалеет, что Польша "еще больше изолирует себя" в международной политике.

    Флаги Украины и Польши
    Святослав Цеголко в Facebook
    Украина — Польша: такая разная национальная память

    Сенат (верхняя палата парламента) Польши в ночь на четверг принял закон об уголовной ответственности за пропаганду "идеологии украинских националистов", "Волынской резни" и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. Закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию не только в Украине, но и в Израиле. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать. Следующим шагом в принятии закона будет его подписание президентом Польши Анджеем Дудой.

    "Мне очень жаль, что дружественная нам Польша, криминализируя исследования эфемерного "украинского" коллаборационизма с Гитлером и упоминания о преступлениях поляков во время Второй мировой войны не только против украинцев, но и против евреев, еще больше изолирует себя и в ЕС, и в международной политике, фактически оправдывая фашизм", — написал он на своей странице в Facebook.

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    По его мнению, власти Украины должны сделать все, что "поддержать те трезвые голоса в Польше, которые сдерживают ее окончательное превращение в маргинальную пророссийскую марионетку".

    Николай Княжицкий/Facebook, 1 февраля 2018

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